To nije pjesma Katarine Grujić: Pjevačica isprozivala Jelenu Karleušu, oglasio se Damir Handanović

Kompozitor Damir Handanović otkriva zbog čega nije kontaktirao pjevačicu Katarinu Grujić kada je pjesmu "Jedno đubre odlično", koju je ona otpjevala, dao Jeleni Karleuši.

Tekstopisac i kompozitor Damir Handanović odgovorio je pjevačici Katarini Grujić koja je prethodnih mjeseci javno iznosila nezadovoljstvo zbog toga što je Jelena Karleuša prepevala njenu pjesmu "Jedno đubre obično".

Tekstopisac je istakao da pjesma nije vlasništvo pjevača, već autora.

"Nije to njena pjesma, to je pjesma autora koju je ona prvo snimila. Nije njena pjesma, već Marinina i moja. Ne vrijeđa me kad kaže pjevač moja pjesma, ali kada kažu ovako usiljeno moja pjesma probudi mi da moram da kažem nije tvoja", rekao je Damir u emisiji "Stars specijal".

Handanović je istakao da poznate hitove nije radio kako bi prevazišao njihov prvobiti uspjeh, već je imao namjeru da tako obilježi dvije decenije karijere.

"Ja nisam ovo napravio da bi to opet bili hitovi, već da pokažem da kaveri mogu da se urade na mnogo većem nivou i da obilježim 20 godina karijere. Ne jurimo da to bude hit. Mi se nismo družili niti bili u svakodnevnoj komunikaciji da bih je pozvao i rekao Karleuša i Nataša Bekvalac će snimiti pjesme koje sam tebi prvo dao, da znaš da će biti super, ajde ti to malo šeruj. Ne moram o tome da je obavijestim. Moguće da ju je to povredilo", ispričao je tekstopisac i kompozitor.

