Jeleni Karleuši otkazan nastup u Bosni: Oglasili se iz kluba i osudili njenu izjavu o Srebrenici

Iz uprave kluba su se oglasili i istakli da ne podržavaju ovakvo ponašanje.

Izvor: printscreen/Youtube/Boki13

Pevačica Jelena Karleuša aktivna je na društvenoj mreži "X" gde redovno deli svoj razmišljanja na različite teme. Međutim, njena jučerašnja objava o stradanju u Srebrenici privukla je ogromnu pažnju, što je dovelo do otkazivanja njenog koncerta u Sanskom Mostu.

"Genocid je sistematsko ubijanje dece, starih, mladih, muškaraca, žena… Redom svih da se satre seme. To je na prostorima Balkana doživeo samo jedan narod. Srpski. I ni jedan drugi“ napisala je Karleuša na X-u, ali je nešto kasnije tu objavu obrisala.

Izvor: printscreen/x/karlinbich

Uprava kluba u kojem je trebalo da nastupi ubrzo se oglasila zvaničnim saopštenjem putem Instagrama, naglašavajući da kao organizatori događaja ne mogu tolerisati govor mržnje, uvrede i netrpeljivost – bez obzira dolazili oni sa bine, iz medija ili s društvenih mreža.

Izvor: instagram/diskoteka_camel

"Ovim putem vas obaveštavamo da smo doneli odluku da otkažemo koncert Jelene Karleuše.

Kao organizatori događaja koji promoviše zajednistvo, poštovanje i ljudsko dostojanstvo, strogo osuđujemo svaki oblik govora mržnje, uvreda i netrpeljivosti - bez obzira dolaze li sa bine, iz medija ili sa društvenih mreža.

Jasno poručujemo: na našem događaju nema mesta za one koji svojim rečima vređaju, ponižavaju i dele ljude, a posebno ne za one koji to čine bez imalo žaljenja ili javnog izvinjenja.

Nastup Jelene Karleuše otkazan je upravo zbog njenog javnog ponašanja i izjava na platformi X (bivši Twitter), koje smatramo neprihvatljivim i duboko uvredljivim. Niti je uputila izvinjenje, niti je pokazala kajanje - a na to ne možemo i nećemo zažmuriti.

Hvala svima koji stoje uz vrednosti koje branimo", navodi se u objavi.

Jelena je nakon ove objave žestoko reagovala na svom profilu, ali je na kraju ipak napisala:

"U ime pomirenja i boljeg sutra, osuđujem rat, nasilje, zločine i bezumlje. U tom bezumlju, u poslednjih 100 godina, moj srpski narod, stradao je najviše na Balkanu, u milionima. Takođe, pripadnici drugih naroda poput Bošnjaka, strašno su propatili, imali ogromne žrtve i pamte užasne zločine. Danas kad se obeležava zločin nad bošnjačkim muškim stanovništvom u Srebrenici, žalim i ne zaboravljam ih. Lično izuzetno volim Bošnjake i smatram da su u prokletom građanskom ratu devedesetih mnogo propatili i bili žrtveni jarac pogrešne politike. Najviše me boli što je stradala sirotinja na svim stranama. I zato moramo svi da izvučemo pouku i budemo ujedinjeni protiv rata", zaključila je Karleuša.