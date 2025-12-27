Ajmen Din, bivši član Al Kaide i agent britanske obavještajne službe, upozorio je da stotine neprijateljskih agenata čekaju u sjenci Velike Britanije, dok iranski uticaj u regionu jača prijetnju širenja islamskog fundamentalizma.

Izvor: YouTube/Screenshot/VICE News

Ajmen Din je proveo osam godina u Tajnoj obavještajnoj službi (SIS), gdje je razvio bliske veze sa operativcima Al Kaide i stekao ekskluzivan uvid u njihove podmukle planove.

Njegov visokorizični rad za MI5 i MI6 pomogao je u sprječavanju brojnih pokušaja terorističkih napada, uključujući i plana bombaškog napada na njujorški metro.

Uprkos svom hrabrom radu za SIS, Din je za San rekao da postoje stotine neprijateljskih agenata, koji čekaju u sjenci i koji su spremni da pokrenu pokolj u Velikoj Britaniji.

Jedinstven pristup

Kao bivši član Al Kaide sa dubokim poznavanjem Kurana, Din bolje od većine razumije unutrašnje funkcionisanje terorističkih grupa, što ga je često dovodilo u opasne situacije.

Živjeći sa terorističkim agentima u Londonu, postao je za njih "neka vrsta duhovnog trenera". To mu je omogućilo jedinstven pristup impozantnoj sferi uticaja grupe.

Upozorio je na Iran

U tom procesu, on je takođe otkrio da iranski autoritet dobija zabrinjavajući zamah na domaćem terenu i upozorio da se ovoj prijetnji treba suprotstaviti.

Din je objasnio da je Iran bio "domaćin" Al Kaidi 25 godina, što je otvorilo vrata za smrtonosne napade u Britaniji. Rekao je da su neki od napada u kojima su ubijeni britanski građani u Saudijskoj Arabiji izvršeni po naređenju iz Irana. Dodao je da je problem sada u tome što je novi svjetski poredak postao nova globalna noćna mora.

"I prijetnji poput Irana treba se suprotstaviti zbog činjenice da je to nacija koja je sponzorisala terorizam", rekao je Din.

Poziva na zaustavljanje islamskog fundamentalizma

Opisao je i evropsku zabrinutost prema Rusiji kao neutemeljenu i pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da usmjeri svoju energiju na zaustavljanje širenja islamskog fundamentalizma.

"Nije pitanje da li će se dogoditi još jedan napad 11. ili 7. septembra, već kada. Vidjećemo mnogo više usamljenih vukova koji djeluju za režim. Kada je reč o agentima-spavačima u Velikoj Britaniji, nemoguće je reći koliko ih ima, ali ima ih stotine", rekao je Din, dodajući da najveća prijetnja Velikoj Britaniji i Evropi trenutno nije Rusija, već širenje iranskog uticaja.

Naučio je da pravi bombe

Din je imao samo 17 godina kada je upoznao Kalida Šeika Mohameda, glavnog organizatora napada koji se dogodio 11. septembra u SAD, u kojem je poginulo skoro tri hiljade civila.

Sa 18 godina, Din je otputovao u udaljeno planinsko mjesto u Avganistanu gdje je proveo narednih 11 mjeseci učeći kako da pravi bombe.

U društvu još trojice muškaraca, uključujući Moeza Fezanija, sadašnji vođa ISIS-a u Libiji, provodio je dane miješajući visoko toksične hemikalije pod budnim okom osvetoljubivog hemičara i terorističkog genija Abu Hababa. Habab je bio zadužen za razvoj oružja za masovno uništenje Al Kaide i bio je povezan sa nizom terorističkih zavjera prije nego što je ubijen u napadu drona CIA 2008. godine.