Isplivala jedina fotografija Bajagine ćerke: Mnogi smatraju da je Anđela preslikana majka, ovako je pevač govorio o njoj

Bajaga i njegova bivša supruga Emilija imaju sina Marka i ćerku Anđelu.

Izvor: Kurir/Marina Lopičić

Velika muzička zvijezda, Momčilo Bajagić, godinama je uspješno čuvala svoju porodicu daleko od očiju javnosti, iako obožavatelji rado žele da znaju sve detalje iz njegovog privatnog života.

Sa bivšom suprugom Emilijom, s kojom je bio u braku tri decenije, Bajaga je prije nekoliko godina prekinuo brak, a iz tog odnosa imaju sina Marka i ćerku Anđelu.

Pogledajte fotografije Bajage i njegove bivše supruge:

Ćerka i sin Momčila Bajagića uspjeli su godinama da se drže podaleko od javnosti, a na društvenim mrežama pojavila se jedna jedina fotografija njegove nasljednice Anđele, koja je slika i prilike majke Emilije, koja je oduvijek važila za pravu ljepoticu.

O svojoj djeci rijetko je govorio, ipak u jednom intervjuu otkrio je da su Marko i Anđela njegovi najveći kritičari.

"Marko i Anđela su najveći kritičari mog rada, ali uvek su pozitivni. Oboje vole da slušaju moju muziku, mada primjećujem da su krajnje subjektivni kad procjenjuju moje pjesme. Njihovo mišljenje uvažavam, ali mislim da im se uglavnom dopada ono što radim. Tako kažu", tada je otkriveno da ćerka Momčila Bajagića Bajage ima talenat za muziku, ali je odabrala da tim putem ipak ne pođe.

"Anđela pomalo svira klavir, pomalo i gitaru. Išla je dvije godine na časove pjevanja kod moje dobre prijateljice Aleksandre Kovač, a opredijelila se za dizajnersku školu", otkrio je jednom prilikom Bajaga o svojoj nasljednici, koja danas ima 37 godina.