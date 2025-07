"Ne zna se ko se više drogira": Milica Todorović progovorila o problemima na estradi

Pjevačica Milica Todorović o načinu na koji se pojedine kolege suočavaju sa problemima

Pjevačica Milica Todorović se u jednom periodu svog života povukla sa javne scene zbog teškog perioda. Zbog privatnih problema nije željela da se pojavljuje u javnosti, a svojevremeno je govorila o svom stanju i rekla da je potražila stručnu pomoć.

"Hvala bogu, to je sada iza mene i ne želim ni da se sjećam tih dana jer sam bila baš loše. Sve me je umaralo, i ljudi, i muzika, ali odlučila sam da potražim pomoć. Smatram da je važno govoriti o mentalnom zdravlju, zato sam svoj problem ispričala javno, jer je to ljudima i dalje tabu tema. To svima nama može da se desi i zaista bih savjetovala sve da se, ako se ne osjećate dobro, obratite psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome, samo da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo ili odavanje porocima", pričala je Milica.

Pjevačica je otkrila i da se mnogi protiv takvog stanja bore konzumacijom nedozvoljenih supstanci.

"Nažalost, imamo mnogo takvih primjera na estradi... Mnoge moje kolege i koleginice bore se sa tim i ne zna se ko se više drogira! Meni je žao zbog toga, ne krivim ih, samo hoću da im dam podršku i kažem im: "Evo, ljudi, ja sam uspjela, možete i vi!", rekla je nedavno Milica Todorović u emisiji "Balkanskom ulicom".

