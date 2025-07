Razvodi se jedna od najljepših glumica na svijetu: Bivši tražio alimentaciju, razlog je razbijesnio mnoge

Deniz Ričards je Fajpersa prvi put srela u njegovom holističkom centru za liječenje u Malibuu, gdje je odlazila na preventivni DNK oporavak, i tada su započeli vezu.

Glumac Aaron Fajpers i jedna od najljepših žena na svijetu, takođe glumica Deniz Ričards, riješili su da stave tačku na svoj brak.

Prema sudskim dokumentima do kojih su došli američki mediji, Fajpers (52) podnio je zahtjev za razvod u ponedjeljak, 7. jula, nakon šest godina braka. Kao datum razdvajanja naveo je 4. jul, a razlog za razvod označen je kao nepomirljive razlike, što je mnoge razbijesnilo budući da je ovo postalo već ustaljeno kada su razvodi poznatih u pitanju i niko ne govori o konkretnom razlogu.

U dokumentima Fajpers je zatražio alimentaciju od Ričardsove (54), kao i da imovina i dugovi ostanu u potpunosti odvojeni, uključujući njegove električne alate, motocikl i sportski automobil.

Par nema zajedničku maloljetnu djecu, iako je Ričards ranije otkrila da je Fajpers bio u procesu usvajanja njene ćerke Eloiz (14). I dalje nije jasno da li je usvajanje ikada zvanično završeno.

Bivši supružnici su zajedno od juna 2017. godine. Glumica je Fajpersa prvi put srela u njegovom holističkom centru za liječenje u Malibuu, gdje je odlazila na preventivni DNK oporavak, i tada su započeli vezu.

Vjeridba je bila tajna, a vjenčali su se na brzinu, u Malibuu, 8. septembra 2018. godine.

Prije ove veze, Fajpers je bio kratko u braku sa glumicom iz serije "Desperate Housewives", Nikolet Šeridan. Njihov razvod je finalizovan u avgustu 2018.

Ričards je prethodno bila u braku sa Čarlijem Šinom. Zajedno su bili od 2002. do 2006. godine i imaju dvije ćerke, Sami i Lolu.

U jednoj epizodi iz marta ove godine, par je čak govorio o tome zašto razvod nije opcija za njih.

"Nije lako biti u braku sa mnom", priznala je Ričards, na šta je Fajpers duhovito dodao:

"Nije, i ona je to rekla! Ali to je to. Završio sam.“

Ričards je tada naglasila:

"Da, nikad se više neću razvesti. Čak i ako se budemo mrzjeli, neću se j***no razvesti."

Fajpers je objasnio da, ako ikada odluče da krenu svako svojim putem, jednostavno ćemo imati različite kuće ili tako nešto. Ali nećemo se mrzjeti.

Ranije u istoj epizodi, Ričards je objasnila zašto je bila neodlučna da se ponovo razvede, prisjećajući se svog burnog raskida sa Šinom.

"Osuđivanje od strane drugih ljudi i predstavljanje mene kao užasne žene", rekla je o javnim raskidima.