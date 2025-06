"Od mladoženje očekujem najveći bakšiš": Oglasio se muzičar koji nastupa na svadbi Zorice i Kemiša

Borko Radivojević nastupa na svadbi Zorice i Kemiša.

Pjevačica Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš danas organizuju veliko glamurozno veselje povodom obnove bračnih zavjeta i obeležavanja 40 godina zajedničkog života, ljubavi i bračne zajednice.

Oni su se potrudili da današnji dan ostane svima u sjećanju, a ono što je bitno za jedan ovakav dan je muzika. Najsrećniji estradni par odlučio je da pozovu Borka Radivojevića koji će biti zadužen za atmosferu.

On je sada otkrio i kako je taj poziv izgleda i kako se on osjećao: "Velika mi je čast što su me pozvali. S mladoženjom se poznajem duže od 20 godina tako da od njega očekujem najveći bakšiš", rekao je Borko.