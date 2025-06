Momak je prevario s muškarcem kojeg svi znaju: Šok ispovijest pjevačice, prvo je varao s djevojkom, a onda i s njim

Sara Reljić progovorila o bivšem partneru koji je varao i sa ženom i sa muškarcem

Izvor: Instagram/sara_reljic.1

Pjevačica Sara Reljić (29) šokirala je ranije pričom da ju je bivši momak varao, a sada je, gostujući u emisiji Lune Đogani, otkrila šok detalje.

"Jedan moj bivši partner je izlagao i mene i naciju. Slučajno sam saznala da me je prevario sa jednom djevojkom, a onda sam slučajno saznala da me je ponovo prevario", rekla je Sara Reljić, a Luna ju je upitala: "Prevario te je sa još jednom djevojkom?".

"Kamo sreće da je sa djevojkom, tako da mi je to još teže palo. Prevario me je sa muškarcem. On je javna ličnost", šokirala je pevačica izjavom u emisiji "Bunker", kod Lune Đogani.

Sara je nedavno otkrila da postoji osoba koja je osvojila njeno srce.

"Sjajno sam, a poslovno nikad bolje, hvala dragom Bogu. Izbacujem album. Postoji osoba koja mi je ukrala srce, ali isto tako, zavede me i nestade. Nismo se slagali, ali moje srce i dalje pripada njemu i nije me stid da kažem to. Ali, eto, generalno emotivno nedostupna u smislu da nisam ni za kakve ponude, ni za kakvu ljubav trenutno, iako moje srce pripada njemu, mi nismo zajedno".