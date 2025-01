Pjevačica se povlači sa estrade i iz javnosti: Izdala zvanično saopštenje

Sara se oglasila putem društvenih mreža i obavestila javnost o svojoj odluci.

Pjevačica Sara Reljić obavijestila je pratioce na društvenim mrežama da privremeno prestaje sa nastupima i povlači se iz javnosti zbog zdravstvenih tegoba.

Kako je otkrila, u narednim mjesecima neće moći da nastupa, a zbog preporučenog odmora odlučila je i da se povuče sa društvenih mreža dok se ne završi proces oporavka.

"Dragi moji, jedno važno obavještenje, nažalost, neću biti u mogućnosti da pjevam naredna dva, tri (možda čak i četiri) mjeseca, zbog zdravstvenih problema", napisala je Sara između ostalog, ali nije otkrivala o čemu je tačno riječ.

Dečko je prevario sa muškarcem

Saru Reljić domaća publika upoznala je kroz takmičenje Zvezde Granda, a onda i kao učesnicu rijaliti programa Zadruga. Po izlasku iz rijalitija njena karijera je krenula uzlaznom putanjom, a društvene mreže su preplavljene snimcima nastupa na kojima je kite evrima, nakitom kao i ključevima od kola.

Pjevačica je bila gošća u podkastu kod Lune Đogani, gdje je sve iznenadila kada je progovorila o bivšem partneru. Sara je otkrila da ju je bivši partner, prevario prvo sa djevojkom, a onda sa muškarcem.

"Jedan moj bivši partner je izlagao i mene i naciju. Slučajno sam saznala da me je prevario sa jednom djevojkom, a onda sam slučajno saznala da me je ponovo prevario", rekla je Sara Reljić, a Luna ju je upitala: "Prevario te je sa još jednom djevojkom?".

"Kamo sreće da je sa djevojkom, tako da mi je to još teže palo. Prevario me je sa muškarcem. On je javna ličnost", šokirala je pjevačica izjavom u emisiji "Bunker", kod Lune Đogani.

