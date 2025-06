Blejk se častila torbicom koja košta kao garsonjera : Kič modelom proslavlja što je kolegu koštala 400 miliona

Blejk Lajvli ne skida osmjeh sa lica od kako je sud odbacio tužbu njenog kolege Džastina Baldonija protiv nje, a sada je prošetala crvenim tepihom u izdanju koje košta kao omanja nekretnina

Svijet i dalje ne može da se opasulji od činjenice da je sud odbacio kontratužbu Džastina Baldonija protiv Blejk Lajvli, tražeći 400 miliona odštete. Sudija je jednostavno tražio čvrste dokaze, te Baldoni još uvijek ima prostora da iste i pribavi.

Ipak, ova "mala" pobjeda, dovela je do toga da Blejk prekine ćutnju na mrežama, te da se javno zahvali svima koji su vjerovali u njene optužbe protiv kolege sa kojim je sarađivala na filmu "It Ends With Us".

Sada se prvi put pojavila i na nekom većem događaju, i mnogima nije promaklo da je za ovu priliku izabrala najupečatljivije aksesoare iz svog ormara.

Ona je bila jedna od gošći na Chanel Tribeca Artists večeri u Njujorku, a riječ je o ekskluzivnom događaju koji svake godine okuplja A-listu sveta filma, mode i umjetnosti, u čast umjetnicima koje podržava Tribeca Film Festival.

Ipak, Blejk je bila zvijezda večeri, a za ovu priliku odabrala je bijelu heklanu haljinu s romantičnim detaljima i teksas jaknu. Ipak, u centru pažnje je bila njena torbica koja košta skoro kao garsonjera u Beogradu.

"Look" je upotpunila i zlatnim nakitom, ali su odabrani komadi bili ništa u poređenju sa aksesoarom od 46.258,95 eura, koliko košta na vintidž tržištu! Riječ je o ultraretkoj Chanel Scarab Minaudière, torbica u obliku egipatskog skarabeja, iz kolekcije Karla Lagerfelda.

Od kako su se pojavile fotografije sa ovog događaja mnogi su komentarisali njeno izdanje, te ostavljali komentare da je "natrpljala pobjedu Džastinu na nos", ali su se na X-u mogli pročitati i zabavni komentari da joj "tašna košta kao garsonjera u Borči", kao i da je "mogla nešto malo manje kič da izabere".