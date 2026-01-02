Beživotno tijelo muškarca pronađeno je jutros u putničkom automobilu marke „Suzuki“ pored regionalnog puta Trijanga – Jahorina, na području opštine Pale.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo potvrđeno je da je slučaj prijavljen policijskim službenicima jutros oko 9:00 časova. Odmah po prijavi, na lokaciju su upućene policijske ekipe i dežurni tužilac.

"Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, vrše uviđaj na licu mjesta“, navodi se u saopštenju policije.

Iz policije ističu da će više detalja o ovom tragičnom događaju biti poznato nakon što se završe uviđajne radnje i neophodna vještačenja.

Prema pisanju medija radi se o licu iz T.K. čiji je nestanak prijavljen juče.