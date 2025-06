Blejk Lajvli se konačno oglasila nakon što je sud oborio Baldonijevu tužbu: Izgubio 400 miliona, ona odmah reagovala

Glumica je s osmjehom na licu prokomentarisala prvu malu pobjedu protiv kolege iz filma "It Ends With Us", Džastina Baldonija

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Vijest da je sud odbacio protivtužbu Džastina Baldonija protiv koleginice Blejk Lajvli iznenadila je svjetsku javnost.

Podsjetimo, Baldoni je u januaru podnio tužbu tešku čak 400 miliona dolara, u kojoj je optužio Blejk, njenog supruga Rajana Rejnoldsa i njenu PR menadžerku za klevetu i iznudu, tvrdeći da su ga lažno optužili za se*sualno uznemiravanje kako bi ga uništili.

Ova komplikovana i medijski propraćena drama dodatno je eskalirala kada su se u spor umiješale brojne organizacije za prava žena, koje su javno stale uz Blejk i osudile Baldonijev pokušaj da, kako su navele, "ućutka žene koje progovaraju o zlostavljanju".

Međutim, sud je na kraju odbacio Baldonijevu tužbu, a čak je i Baldonijev pokušaj da u slučaj uključi Marvel Studios propao, kada je sud odbio njegov zahtjev za dostavljanje internih dokumenata vezanih za lik iz filma "Deadpool & Wolverine".

"Kao što smo tvrdili od samog početka, ova ‘tužba od 400 miliona dolara’ bila je farsa, a sud je to jasno prepoznao. Radujemo se sledećem koraku, u kom ćemo tražiti nadoknadu troškova advokata, trostruku odštetu i kaznenu odštetu protiv Baldonija, Sarovica, Nejtana i ostalih iz 'Wayfarer' grupe koji su sproveli ovu zloupotrebu pravnog sistema", rekao je portparol Blejk Lajvli za "DailyMail".

Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Međutim, danas se prvi put oglasila i sama glumica, i to na svom Instagramu poslavši snažnu poruku:

"Prošle nedelje, stajala sam ponosno rame uz rame sa 19 organizacija koje brane pravo žena da govore u cilju svoje zaštite", započela je.

Izvor: Instagram/blakelively

"Kao i mnoge druge žene, i ja sam osjetila bol odmazde kroz ovakve tužbe, uključujući i vještački stvoreni osjećaj srama kojim pokušavaju da nas slome. Iako je tužba protiv mene odbačena, mnoge od vas nemaju resurse da se bore."

Potom je nastavila: "Više nego ikada odlučna sam da nastavim da se borim za pravo svake žene da ima glas i da se bori za svoju sigurnost, dostojanstvo i svoju priču.

Postoji zaštita, postoje sjajne organizacije koje će vam pružiti resurse i informacije.

Volim i zahvalna sam svima koji su stajali kraj mene. Mnoge od vas znam, mnoge i ne znam. Ali nikada neću prestati da budem zahvalna ili da se zalažem dalje za sve", napisala je Blejk.

Ovim oglašavanjem Lajvlijeva je jasno stavila do znanja da njena borba nije gotova i da će se i dalje zalagati za sve žene koje su bile ili su još uvijek žrtve nasilja i pokušaja ućutkivanja.

Pogledajte kadrove iz filma nakon kog su nastali problemi: