Rijetke pahulje snijega jutros su iznenadile Podgoricu, što je neuobičajena pojava za glavni grad.

Izvor: MONDO

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u većini kontinentalnih predjela Crne Gore danas se očekuju snijeg i susnježica, koji će tokom dana u južnim i centralnim krajevima, a krajem dana i tokom noći u većem dijelu sjevera, preći u kišu.

Vjetar će biti umjeren do jak, mjestimično i veoma jak, uglavnom južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnje temperature kreću se od -5 do 5, dok će najviša dnevna iznositi od 1 do 11 stepeni.

Podgoricu su jutros iznenadile pahulje snijega, rijetka pojava za glavni grad. Snijeg se miješa sa kišom i s obzirom na temperature oko nule i vlažno tlo, vjerovatno neće biti značajnijeg formiranja snježnog pokrivača.

U Podgorici je pretežno oblačno, u jutarnjim ili prijepodnevnim satima sa snijegom ili susnježicom, dok se tokom dana očekuje kiša, uz povremeno umjeren do pojačan vjetar južnih smjerova.

Iako bez većih posljedica, današnje pahulje definitivno će privući pažnju građana.

Podsjećamo, posljednji snijeg u Podgorici zabilježen je u januaru 2019. godine, dok je najintenzivniji snježni događaj bio u februaru 2012.



Meteorolozi najavljuju postepenu stabilizaciju vremena u narednim danima, uz porast temperatura i prestanak snježnih padavina.