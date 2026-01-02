Muzičar optužio slavnog glumca za polno uznemiravanje: Ušao u sobu, a tamo ga sačekali poruka i vlažne maramice

Glumac i muzičar Vil Smit suočava se sa ozbiljnim optužbama za se*sualno uznemiravanje i nezakonit otkaz.

Izvor: Instagram/briankingjoseph/willsmith

Tužbu je podnio profesionalni violinista Brajan King Džozef, a magazin Pipl prenosi da se tužba odnosi na Vila Smita i njegovu kompaniju "Treyball Studios Management, Inc".

U tužbi podnijetoj Višem sudu Kalifornije u Los Anđelesu 30. decembra navodi se da je Smit, nakon što je u novembru 2024. pozvao Džozefa da se pridruži njegovoj svjetskoj turneji Based on a True Story: 2025, "namjerno pripremao i navodio g. Džozefa za dalje se*sualno iskorišćavanje".

Incident u hotelskoj sobi

U središtu tužbe je "traumatičan niz događaja" iz marta 2025. godine tokom turneje u Las Vegasu. Džozef tvrdi da je otkrio da je neko ušao u njegovu hotelsku sobu bez znakova provale. Navodi da je pronašao dokaze o prijetnjama seksualnim nasiljem, uključujući rukom pisanu poruku na kojoj je pisalo: "Brajane, vratiću se… samo nas dvoje", uz nacrtano srce i potpis "Stone F".

U sobi su navodno pronađeni i "vlažne maramice, boca piva, crveni ranac, bočica lijeka za HIV sa imenom druge osobe, minđuša i otpusna lista iz bolnice koja pripada osobi nepoznatoj" Džozefu. Violinista tvrdi da se "plašio da će se nepoznata osoba uskoro vratiti u njegovu sobu kako bi se upustila u sek*sualne radnje" s njim.

"Optužbe su lažne"

Smitov advokat, Alen B. Grodski, oštro je demantovao optužbe.

"Navodi g. Džozefa koji se tiču mog klijenta su lažni, neosnovani i neodgovorni", rekao je Grodski za Pipl u izjavi 1. januara. "Oni se kategorički poriču i mi ćemo iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo se pozabavili ovim tvrdnjama i osigurali da istina izađe na vidjelo".

Prema tužbi, nakon što je Džozef prijavio incident hotelskom osoblju, policiji i Smitovom menadžerskom timu, član menadžmenta turneje ga je ponizio i obavijestio o raskidu ugovora. Navodno je odmah angažovan drugi violinista da preuzme njegovu poziciju.

Incident je Džozefu prouzrokovao "tešku emocionalnu patnju, ekonomski gubitak, narušen ugled i druge štete", uključujući "PTSP i druge mentalne poremećaje kao posljedicu otkaza".

Brajan King Džozef je bio finalista 13. sezone šoua "America’s Got Talent" iz 2018. godine, takmičio se u finalu i završio među prva tri.