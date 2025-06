Džastin Baldoni izgubio tužbu protiv Blejk Lajvli: Njeni advokati kreću u napad, uništiće mu karijeru

Predstavnici slavne glumice oglasili su se za američke medije i otkrili da je Džastinova tužba odbačena, a potom dodali da oni sada kreću u napad kako bi dobili dodatni novac, što može ozbiljno da naruši njegov ugled i karijeru.

Glumac Džastin Baldoni izgubio je tužbu protiv koleginice Blejk Lajvli – sud je odbacio zahtjev od 400 miliona dolara. Protivtužba vrijedna skoro pola milijarde koju je Džastin Baldoni podnio protiv Blejk Lajvli odbačena je, potvrdili su strani mediji, usred njihove pravne borbe oko filma It Ends With Us.