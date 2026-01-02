Dječak u Barajevu ima prostrijelnu ranu na ruci.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dječak od 11 godina vozio je bicikl večeras u Barajevu kod Beograda kada je odjednom osjetio bol u ruci i ispostavilo se da je riječ o prostrijelnoj rani, saznaje "Telegraf". Još uvijek nije poznato šta se tačno desilo i kako je dijete zadobilo povrede.

Ispričao je policiji i medicinskom osoblju da je u jednom trenutku osjetio iznenadan bol, nalik "ubodu". Pozvao je roditelje koji su ga odmah odvezli u bolnicu.

Sumnja se da je pogođen dijabolom iz vadušne puške prema informacijama pomenutog portala. Policija utvrđuje odakle je hitac ispaljen.

"Policija provjerava sve navode i vrši uviđaj na lokaciji koju je dijete označilo. Ispituje se da li je riječ o nesrećnom slučaju, dječijoj igri ili namjernom postupku trećeg lica", kaže izvor pomenutog portala blizak istrazi.

Dječak je na svu sreću dobro i stabilno. Istraga je u toku.