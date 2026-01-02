Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da Amerikanci očekuju da 23. januara vide sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca NIS-a i budućeg kupca, u ovom slučaju, kako je rekao, najvjerovatnije mađarske kompanije MOL.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

On je izrazio očekivanje da će Srbija 23. januara imati rješenje za Naftnu industriju Srbije, kao i da je država pripremila zakonodavni okvir kako bi reagovala u skladu sa potrebama građana, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Ono što je za ljude važno, to je da nema problema. Sada ćemo moći da izdržimo i do 23. ili 24. marta. Mi smo pripremili i naše izmjene zakonodavstva i sve drugo da mi reagujemo u skladu sa potrebama građana Srbije", rekao je Vučić za RTS ogovarajući na pitanje da li očekuje da 23. januara do kada je OFAK produžio operativnu licencu Srbija ima rješenje za NIS.

On je istakao da NIS od sinoć ima pravo da plati, dopremi i ponovo proizvodi naftne derivate i prerađuje sirovu naftu koja će u Srbiju stići kroz naftovod JANAF.

Vučić je rekao i da je moguće da NIS prvog radnog dana u voj godini, 5. januara, plati Hrvatskoj 85 000 tona koje se nalaze u Omišlju i da ih dopremi u Srbiju.

"Mislimo da je prvog radnog dana, a to je 5. moguće da Naftna industrija Srbije plati tih 85.000 tona koje stoje u Omišju u Hrvatskoj i odmah mogu da ih dopreme u Srbiju i u isto vrijeme da naruče, ukoliko je to moguće, a mislimo da jeste i molimo da to NIS uradi, još jedan tanker od 140.000 tona sirove nafte", naveo je Vučić za RTS.

On je dodao da je u međuvremenu ovdje u Srbiji proizvedeno 100.000 tona nafte koji su spremni za umješavanje.

Istakao je da to značajno olakšava situaciju u kojoj se NIS nalazi.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

Ovom licencom kompaniji se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje.