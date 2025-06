Haris Džinović stvara pritisak Đini da pjeva: Nedavno se zaposlila, a evo da li uopšte planira da postane pjevačica

Mlada influenserka Đina Džinović otkrila je da li zapravo ima talenat za pjevanje.

Prošle godine, poznati pjevač Haris Džinović i njegova supruga, modna kreatorka Melina, okončali su svoj dugogodišnji brak iznenadnim razvodom, koji je pratio niz javno iznijetih optužbi i detalja iz privatnog života koje je pjevač iznio u medijima.

Njihovi nasljednici, ćerka Đina i sin Kan, našli su se u centru interesovanja javnosti, ali se oboje drže po strani i ne komentarišu razvod svojih roditelja.

Đina, koja je već duže vrijeme prisutna u medijima zahvaljujući svom atraktivnom izgledu, veoma je aktivna na društvenim mrežama. U jednom od svojih obraćanja pratiocima, istakla je da umije da prikrije istinu od onih koji je prate, što je dodatno izazvalo pažnju javnosti.

"Na TikTok-u radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do pre možda dvije godine. Mada i prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe" - ispričala je Harisova ćerka bez ustezanja tad u emisiji "Praktična žena".

Ona je zatim istakla da se ranije suočavala sa problemom akni na licu, koji muči mnoge tinejdžere.

"Imala sam katastrofa problem sa licem, mnogo sam radila na tome. To je bio i pubertet i sve. Sada imam čisto lice i pokušavam da objasnim djevojkama da je to normalno, da imaju bubuljice. Jednom sam okačila sliku bez ikakvih filtera, i uporedila sam jednu sliku kad bih je editovala i kad ne bih editovala, i dobila sam pozitivne reakcije, što me je šokiralo, mnogo mi je drago", objasnila je Đina Džinović tada.

Pogledajte koliko se Đina promenila:

Kako je tada navela, ne pokazuje pretjerano interesovanje ni za pjevanje ni za modu, profesije kojima joj se bave roditelji, i trenutno ne planira da postane pjevačica.

"Ništa specijalno nemam za sada, ni na jednoj ni na drugoj strani, da me baš zanima... Ja imam talenat za pjevanje, ali mnogo me blam! Tata me nije slušao kako pjevam, mama da. Najviše me tate blam! On je ipak veliki pjevač, to mi stvara pritisak", govorila je Đina Džinović na kraju.

Međutim, čini se da se Đina ipak na kraju odlučila za jedno, a to je moda, te je čak nedavno i podijelila kadrove iz radionice gdje pravi haljine sa majkom.

Otkrila je da već neko vrijeme radi sa majkom, kao i da je moda njena pasija, a da li će se u međuvremenu okušati i u muzici ostaje da vidimo.