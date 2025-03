Đina Džinović raskinula sa dečkom čije je lice krila: Problemi u "raju" zbog njene trenutne situacije u porodici?

Influenserka je otkrila da je solo na svom TikTok profilu, a potom dodala i da je zbog svega što se dešava i bolje da tako ostane.

Izvor: IG djinadzinovic

Mlada influenserka Đina Džinović, po svemu sudeći, više nije sa dečkom, iako su nedavno bili na veoma skupom zajedničkom putovanju, odakle su objaljivali fotografije na kojima djeluju više nego zaljubljeno.

No, sada su na svoj odnos stavili tačku, što je Đina i otkrila na društvenim mrežama.

"Što se muškaraca u mom životu tiče, trenutno – nula, pusto ostrvo, majke mi. Ne dopisujem se ni sa kim, ne čujem se ni sa kim, nikog nemam", rekla je influnserka u klipu.

Ona je potom okačila još jedan stori u kom je tvrdila da je singl:

"Uživam u svojoj solo fazi, ja se stvarno nadam da će tako da potraje, da mi se stvarno niko ne svidi, jer je to u mojoj trenutnoj situaciji poželjno…", navela je Đina.

"Radim i sve i ništa"

Inače, Džinovićka je otkrila da zna da sakrije istinu od onih koji je prate, ali i da još nije pronašla idealnu profesiju kojom bi se bavila.

Na društvenim mrežama, kako kaže, radi "i sve i ništa", te je pojasnila da uvijek odgovara onima koji je prate na poruke.

"Na TikTok-u radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. Mada i prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe", istakla je Džinovićka.

(Blic.rs/Mondo)