Vila od 2,5 miliona i svileni negliže, "ležerno": Đina objavila provokativne fotke sa Senjaka, otkrila i čime se bavi

Đina Džinović serijom fotografija na Instagramu pokazala kako izgleda u "opuštenom izdanju"

Izvor: IG djinadzinovic

Đina Džinović uživa u tome da pokazuje koliko je zgodna, pa se svakodnevno fotografiše u provokativnim izdanjima. Još jedan u nizu izazovnih selfija objavila je danas kada je htjela da pokaže kako izgleda u "ležernom stilu".

Ćerka Harisa i Meline je u svom domu u Beogradu pozirala na luksuznim stepenicama, u kratkoj svilenoj spavaćici sa čipkom. U prvi plan je istakla svoje duge noge, a na licu je imala masku. U opisu je napisala da tako izgledanju "njena jutra".

Pogledajte:



"Radim i sve i ništa"

Đina Džinović je ranije otkrila da još nije pronašla idealnu profesiju kojom bi se bavila, ali da na društvenim mrežama "radi i sve i ništa".

"Na TikTok-u radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. Mada i prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe", rekla je Đina.

Pogledajte kako je izgledala nekad, a kako sad:

(Blic, MONDO)