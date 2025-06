Mina Kostić ide u Ameriku da upozna dečka sa kojim je u vezi: Planira troje djece, živjeće u kolibi

Mina je otkrila dalje planove kada je misteriozni muškarac, za kog kaže da je voli 20 godina, u pitanju, te dodala da je nikad srećnija i da je ne zanima šta komentarišu "zli jezici".

Izvor: Kurir TV printscreen

Pjevačica Mina Kostić nedavno je otkrila javnosti da se udaje i to nakon samo 16 dana veze. Misteriozni biznismen kog zove "Kasper" navodno živi u Americi, i kako je pjevačica rekla u jednom intervjuu, već 20 godina je zaljubljen u nju.

Međutim, pravi šok je uslijedio nedavno kada je Mina priznala da se sa misterioznim vjerenikom još uvijek nije srela, iako preko mreža održavaju ljubav, i planiraju djecu, a sada je otišla i korak dalje.

Kako Mina ističe, donijela je odluku da mu rodi troje djece.

"Imam želju da dobijem troje dece jedno za drugim i radićemo na natalitetu. On je za druge misteriozan, a za mene nije. Svakakve priče idu, a njega ne zanima medijska pažnja. Kada bude došao daće intervju i ljudi će shvatiti ko je on. Znamo se duže, sigurno jedno tri mjeseca, a od 5. maja smo zvanično zajedno, a dvedeset godina me voli", sa osmijehom priča Mina, a onda se osvrnula i na komentare najbližih povodom nove ljubavi.

Izvor: Printscreen/Instagram

"Svi su srećni, ali svima je čudno. Neka kaže ko šta hoće, ali ja sam srećna. Mene stvarno ne zanima ko će šta da kaže. Jako je pametan, bavi se sa više poslova i ne može ništa da mu promakne, a pomaže mi u svemu. On je bio u braku, razveden je i nije tačno da se ženio zbog papira u Americi, jer su njemu svi tamo. Mi smo dvadeset četiri sata na vezi i on me uspavljuje dok pričamo. Svakoj ženi i djevojci bih poželela da nađe srodnu dušu, a on je duša moje duše", rekla je Mina.

Kostićeva je dodala da planira odlazak u Ameriku, ali da on prvo dolazi ovde.

"Naravno da me je pozvao i da ću ići u Ameriku, ali ne znam hoću li tamo živjeti. Sada treba da dođe, pa idemo na more", rekla je Mina i otkrila:

"Mi ćemo živjeti u kolibi, tamo imamo jedan krevet, dvije čaše, dvije stolice i tu nam je super i tu ti niko ne smeta i tu se budimo i uživamo. Bitan je novac, ali dovoljno je najosnovnije. Digla sam ruke od ljubavi i rekla sam muškarci me ne zanimaju ili ja ne znam da volim, ali onda se dogodilo ovo i to mi je nagrada za sve, a takođe i njemu", rekla je Mina za Blic.