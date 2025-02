Džastin Baldoni promijenio tužbu protiv slavne glumice: Šok obrt u slučaju koji sa nestrpljenjem prati cijeli svijet

Klupko se odmotava, a mnogi i dalje nagađaju šta je od cjelokupnog slučaja zapravo prava istina, kao i šta se tu tačno sve dešavalo.

Slučaj između Džastina Baldonija i Blejk Lajvli dobio je još jedan novi zaplet. Naime, kako prenose američki mediji, Baldoni je izmijenio svoju tužbu protiv Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa, te je u nju uključio bilješke nastale tokom snimanja filma "It Ends with Us" (Sve se završava s nama).

Baldoni je u tužbi naveo da se našao u "manje nego idealnoj poziciji" kada je trebalo da prenese bilješke Lajvli. Navodno je – na njen zahtjev – otišao u njen stan na sastanak na kojem su trebali da raspravljaju o snimanju intimnih scena. Međutim, prema tužbi, Lajvli se na sastanku nije pojavila.

Blejk odbila snimanje intimne scene?

Bilješke je, kako se navodi, još 2023. godine napisala koordinatorka za intimne scene koja je radila na snimanju. U njima je navodno predložila da Baldoni i Lajvli snime intimnu scenu u kojoj oboje doživljavaju orgazam. Blejk je to, prema tvrdnjama, odbila, rekavši da je "prestara" za takvu scenu.

"Na kraju je Lajvli odbila sve predloge koordinatorke za intimne scene kako bi sama preradila scene. Te bilješke su kasnije poslužile kao osnova za Lajvlinu tužbu, u kojoj je optužila Baldonija da je razgovarao o svom se*sualnom životu i ubacio nepotrebne scene u kojima njen lik doživljava orgazam", stoji u prepravljenoj tužbi.

Glasovna poruka Džastina Baldonija o Blejk Lajvli

Pravni tim Baldonija je takođe negirao tvrdnje Lajvli da je scena porođaja snimana u "haotičnom" okruženju, kao i navode da je intimne djelove tijela prekrila samo malim komadom tkanine. Prema Baldonijevoj tužbi, Blejk Lajvli je tada nosila crne bokserice i trudničko odijelo koje joj je prekrivalo srednji dio tijela, dok su joj grudi bile pokrivene bolničkom haljinom.

Baldonijeva glasovna poruka

Podsjetimo, nedavno se pojavila navodna glasovna poruka koju je Džastin Baldoni poslao Blejk Lajvli. Kako piše Daily Mail, Baldoni je nakon snimanja scene na krovu u filmu It Ends with Us (Sve se završava s nama) Blejk poslao poruku u 2 ujutru.

"Hej, Blejk, nadam se da te ovo neće probuditi. Toliko toga ti želim reći i nadam se da se uskoro možemo vidjeti uživo... Želio bih da počnem s izvinjenjem. Stvarno mi je žao. Sje*ao sam. Priznaću i izviniću se kad pogriješim. Ja sam osoba s puno mana, kao što moja žena može potvrditi", navodno je rekao Baldoni.

