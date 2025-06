Ostavila ga zbog poroka, sad se ponovo pomirili: Peđa Jovanović 4. put pokušava da sačuva brak

Peđa i Ana razilazili su se više puta, a kao što je i poznato javnosti, mahom je to bilo zbog njegovih problema sa pićem.

Pjevač Peđa Jovanović ponovo se pomirio sa bivšom ženom Anom, koja ga je prethodno ostavljala zbog alkohola. Muzičar je priznao za domaće medije da se par opet pomirio, a ovo je četvrti put da pokušavaju da spase svoj brak.

Peđa se oglasio i otkrio istinu o pomirenju.

"Ovo do sada nisam rekao, ali kad me već pitaš o odnosu sa bivšom, reći ću ti i da mi je sadašnja. Ana i ja smo se pomirili i sada živimo jedan pravi porodični život. Sve loše je iza nas", rekao je pjevač.

Peđa o problemima sa alkoholom

"Tih trenutaka ima baš mnogo, ali šta znam, ja sam imao problem sa alkoholom, to svi znaju, da mogu da vratim vrijeme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam... To je bio stadijum kada sam počeo da se ne sjećam gdje sam bio i šta sam radio, znam gdje sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se dešavalo. Ja sam se smijao ljudima koji su govorili kao da se ne sjećaju, da je to izgovor jer ih je sramota od onoga što su radili, ali sam bio na svirci jednoj i ja sam se probudio kući, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu da se sjetim kada i kako sam je kupio. Minimum litar viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao ćerku, neću da pijem!", rekao je Peđa jednom prilikom u emisiji "Amidži šou".

Ana je svojevremeno otkrila da ga je ostavila zbog toga što je imao problema sa alkoholom.

"Mi smo prošli sve ono najgore što jedan par može proći i to nas je samo ojačalo. Često u razgovoru sa drugaricom kažem da bih baš sve isto da mogu da vratim vrijeme, jer su sve to lekcije koje su nas naučile mnogim stvarima i bez kojih naš odnos sad ne bi bio ni približno ovakav kakav je", rekla je Ana jednom prilikom.

