"Možda sam ga ogovarala pa me je zamrzio": Sanja Marinković imala problem sa pjevačem, pa mu sasula sve u lice

Sanja Marinković ispričala je neprijatnu scenu koju je imala sa jednim pjevačem.

Voditeljka Sanja Marinković, kojoj je nedavno preminula majka, ispričala je detalje jedne neobične situacije koju je imala sa pjevačem Peđom Jovanovićem i njegovim bratom Nenadom.

Sanja je detalje otkrila u svojoj emisiji "Magazin In" otkrila da je došlo do velikog nesporazuma koji je zamalo eksalirao u problem. Voditeljka je ispričala da je mislila da pjevač ne želi da joj se javi, ali na kraju se ispostavila da je braću blizance potpuno pomiješala. Ipak, dok nije shvatila o čemu je riječ, priznaje de je bila veoma uvrijeđena.

"Ja sam bila na jednom modnom događaju, malo sam kasnila, dolazim, i vidim Peđu kako sjedi pored neke lijepe djevojke. Ja mu kažem: 'Ej, ćao, i nasmijem se', a on, onako smoreno: 'Ćao'. Ja se iznenadim i kažem Mariji Egelji: 'Bože, ovaj Peđa čim je u društvu nekih lijepih žena, on me kulira i neće da se javi'", prepričavala je događaj voditeljka koja je sa Peđom imala odličan odnos.

"I mi smo te tu ogovarale cijelo veče kako si grozan. Kad se završio događaj, ja sva srećna pomislim da će mi se valjda sada javiti. Još sam bila ljetos na njegovom nastupu i super smo se družili, a onda sam razmišljala možda sam ga negdje ogovarala pa me zamrzio, ko zna šta. Prolazi Peđa sa tom djevojkom pored mene i uopšte mi se ne javi, kao da ne postojim. Evo, vjerujte mi, do danas sam živjela u uvjerenju da se nešto dogodilo", objašnjavala je Sanja.

"Posle dva dana gledam 'Amidži šou' i kažu da se Peđa Jovanović razveo, a ja razmišljam: 'Bože, pa koja li mu je onda ona djevojka kad nije smio da mi se javi zbog nje?'. Kad sam došla ovdje u šminkernicu i sve ispričala Vesni, ona mi kaže: 'Sigurno je to bio njegov brat'. Tada shvatim da on stvarno ima brata blizanca i da zaista liče. Pitam ga: 'Da li si ti bio prije neko veče tamo i tamo?', a on mi kaže: 'Naravno da nisam'. Tako mi je sada lakše što to nisi bio ti i dalje sam ti slatka i fina", rekla je Sanja, prenosi "Grand", na šta se pjevač nadovezao:

"Drago mi je da smo razriješili sutaciju, to je bio moj brat sa suprugom."

