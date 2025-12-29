"Boli kao đavo": Aleksandra Bursać priznala sa kakvim problemom se susrela tokom porođaja

Aleksandra Bursać detaljno je govorila o porođaju, kao i o oporavku.

Aleksandra Bursać odgovarala je na pitanja svojih pratilaca o iskustvu porođaja. Žene su je najviše zanimale razlozi zbog kojih je morala da se porodi carskim rezom i kako izgleda oporavak nakon zahvata.

"Morala sam na hitan carski rez jer sam imala visok pritisak. Išla sam u totalnu anesteziju, a sada da mogu izabrala bih spinalnu i zbog bolova nakon porođaja i da bih je odmah videla", napisala je ona na Instagramu.

Ona je otkrila kako je izgledao oporavak nakon carskog reza.

"Nisam imala kontrakcije, beba je bila i dalje visoko, nije se spuštala i morali smo hitan carski. Ja sam neko ko se jako bojao porođaja, ali nema razloga ako imaš dobar tim. Mene je porođaj iznenadio, sve se desilo za par minuta. Partner je bio uz mene sve vreme i to mi je najviše značilo", napisala je ona u obraćanju na Instagramu i dodala da oporavak "boli kao đavo".

"Dva dana bukvalno baš jako boli, ali mislim da to može da se ublaži jačim lekovima. To se treba dobro raspitati, Ali sve se brzo zaboravi. Treba nekih 10 dana da budeš okej i svakim danom je bolje. Ali da boli, jako boli i tu ne mogu da lažem", napisala je Aleksandra.

Požalila se na uspavljivanje

Podsetimo pevačica je nedavno prvi put podelila delić svakodnevice sa bebom i raznežila svoje pratioce.

"Posle pet sati borbe konačno je zaspala... Da li se i vi borite noću sa bebom koja neće da spava?", napisala je Aleksandra.