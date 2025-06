Sin Hanke Paldum završio u samici u zatvoru: Tvrdi da je kazna prestroga, a on teško povrijedio policajca i zatvorenika

Hanka Paldum je izjavila da je situacija emotivno teška za svaku majku.

Mirzad Brkić (40), sin poznate pjevačice Hanke Paldum, nedavno se ponovo našao u centru pažnje nakon što je izazvao incident u Kazneno-popravnom zavodu Zjenica gdje izdržava zatvorsku kaznu.

Nakon što je nedavno došlo do ozbiljne tuče u kojoj je ušao u fizički sukob sa drugim zatvorenikom i teško povrijedio i zatvorskog čuvara koji je pokušao da interveniše, Brkić je premješten u samicu, odnosno disciplinsko odjeljenje, gdje se nalazi pod pojačanim nadzorom zatvorske policije.

Direktor KPZ-a Zenica Rusmir Isak istakao je za “Avaz” da bilo ko u zatvoru ko napravi eksces bude odmah izdvojen.

"Bilo ko u zatvoru da napravi bilo kakav eksces, zatvorska policija profesionalno djeluje i ta lica budu procesuirana, izdvojena u disciplinsko odeljenje, i to, naravno, sve uz saglasnost nadležnog suda. Radimo na obezbjeđenju tih lica, ali radimo u saradnji sa sudom, jer pritvorenik nije osuđenik. Povremeno dođe do nesuglasica u pojedinim sobama, to su pritvorenici, oni borave većinu vremena zajedno u prostorijama, na primjer, zna da ih bude i po četvorica zajedno i normalno je da tu dođe do verbalnih nesuglasica, pa na kraju i do fizičkog kontakta. Naravno, mi kao institucija djelujemo i izdvojimo takva lica u odvojene prostorije i obavijestimo nadležni sud", kazao je Isak.

Podsjetimo, u septembru 2021. godine Mirzad Brkić je bio uhapšen po prijavi da je psihički i fizički maltretirao i protiv njene volje prisiljavao na intimni odnos, A.P. iz Sarajeva, koja je tada imala 26. godina.

Njih dvoje su tada, u Neumu zajedno boravili tokom vikenda, a to je spomenuto i u prijavi koju je telefonski u Policijsku stanicu Neum juče u šest sati ujutro uputila vlasnica kuće.

2016. je Brkić osuđen na kaznu zatvoru zbog saobraćajne nesreće koja se desila 14. januara 2014. godine, u kojoj je udario tri pješakinje, a dvije od njih teško povrijedio. Brkić je tada upravljao neregistrovanim automobilom marke Nissan, brzinom od 70 km/h, iako je ograničenje u naseljenom mjestu 50 km/h. On je, takođe, bio i pod uticajem narkotika.

Pretukao policajca u zatvoru

Kako mediji prenose, zatvorenik i policajac zadobili su teške tjelesne povrede. Policajac je zadobio prelom šake, te mu je ruka završila u gipsu dok je zatvorenik takođe zadobio teške tjelesne povrede, prilikom čega mu je slomljena arkada i napukla kost na glavi. Prema nezvaničnim informacijama, povrijeđeni zatvorenik se spremao za odlazak iz KPZ Zenica.

Dok je uzimao svoje stvari, Brkić ga je fizički napao, udario nogom i zatvorenom šakom. Brkić nije imao tjelesne povrede.

Hanka smatra da je kazna nepravedna

"Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dvije godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povrijeđen. Svi su napravili da je on jedan zločest momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom djetetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini", pričala je tad pjevačica.

