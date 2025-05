Ćerku Dijane Diline maltretirala čistačica? Dizajnerka kipjela od bijesa, javno joj se obratila i zaprijetila policijom

Dizajnerka Dijana Dilajn šokirala je sve odlukom da ugasi svoj brend, no to nije prvi put da je postupcima iznenadila javnost. Svojevremeno su svi brujali o skandalu u vrtiću u koji su išle njene ćerke, kada je došlo do neprijatne situacije sa čistačicom

Dizajnerka Dijana Dilajn odlučila je da zatvori svoj biznis u Srbiji, a prema informacijama na internetu, ona je trenutno stacionirana u Dubaiju. Iako nema zvanične potvrde da sada tamo živi, Dilajn je potvrdila da već neko vreme živi van naše zemlje.

Inače, iako je bila prepoznatljiva po svom brendu odjeće, mnogi su je zavoleli i zbog dogodovština sa ćerkama koje redovno dokumentovala i objavljivala na posebnom Instagram profilu.

Iako je sadržaj sa ćerkama u većini slučajeva bio zabavnog karaktera, Dijana se jednom prilikom javno osvrnula na neprijatnu situaciju koja se odigrala u vrtiću.

Ona je tada objavila nekoliko emotivnih storija u kojima ispituje ćerku Deu šta se dogodilo. Po onome što je objavljeno stekao se utisak da je čistačica u obdaništu, u koje su Dea i Nika išle, maltretirala Deu zbog obuće, iz razloga što je uzela određene patike, te je navodno pitala zašto ne dođe bosa u obdanište i tako dalje.

"Još joj je rekla - dođi bosa u vrtić! Na svoju djecu sam najslabija. Samo me tu ne dirajte!

Žao mi je što mučim svoje dijete sada zbog neke isfrustrirane žene koja muči moje dijete! Jedva čekam jutro!", nastavila je dizajnerka revoltirano.

Dijana je toliko bila besna da je u jednom trenutku čak i zaprijetila čistačici:

"Nadam se da nisam porušila njeno povjerenje dok sam snimala za vas (da biste i vi popričali sa djecom), ali i ako jesam, izgradiću ga ponovo. Ponesena sam pričom naše mlade glumice, pa me dodatno pogađaju priče - napisala je Dijana u svojoj objavi i dodala, "ne dao ti Bog da si stvarno sve ovo rekla mojoj sreći! Neće te 18 policija spasiti!".

