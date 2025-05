Svi skandali Dijane Dilajn, ugasila brend i otišla iz zemlje: Prepiska sa radnicom razbijesnila Srbiju i region

Dijana je takođe izazvala haos u javnosti kada je napravila dječiju kolekciju odjeće i to natpisom "ljepša sam od tebe, ćoro".

Izvor: Instagram/diline_dijana

Dijana Dilajn ugasila je svoj modni brend i odselila se iz Srbije, a iako je popularnost stekla uspjehom koji je ostvarila, desili su su i brojni skandali vezani za modnu dizajnerku.

Dijana Dilajn se više puta našla na meti osude javnosti, a poslednji put, ona se našla u centru pažnje u januaru 2024. godine, kada je objavila prepisku sa svojom radnicom i zapalila mreže.

Prepiska sa radnicom

Radnica: "Ne vjeruješ koliko koriste giveaway vaučere, znači pakao, a tek koliko se ciganišu... pakao".

Dijana: "Kako?"

Radnica: "Plaćaju uslugu kodovima. Bila jedna za balayage, imala kodove u vrijednosti od 13.000 dinara i balayage bio 18.000 dinara. Kaže ona, sačekajte da uplatim još kodova za ovih ostalih 5.000"

Dijana: "Kraljica"

Radnica: "I uplati za 2.500 da bi dobila 5.000 dinara", stoji u prepisci koju je Dijana objavila uz gif-ove "smijeha".

Dijana Dilajn je prošle godine napravila poseban profil na Instagramu pod nazivom "diline_giveaway" u kom je predstavila nagradnu igru gdje njeni pratioci mogu da osvoje do 30.000 eura. Odnosno, ta suma je podijeljena u tri nagrade u vrijednostima od: 5, 10 i 15.000 eura.

Izvor: Instagram/printscreen/diline_dijana

Dijana je omogućavala da kodove iskoristite za kupovinu haljina, ili za usluge u njenom salonu ljepote. I to se vrijednost koda duplirala u pomenutim lokalima. Odnosno, ukoliko ste recimo kupili kodove u vrijednosti od 2.500 dinara, to je u salonu haljina ili ljepote vrijedilo duplo - 5.000 dinara, što su mnogi iskoristili naravno, prenosi Telegraf.

"Ljepša sam od tebe, ćoro"

Dijana je izazvala skandal u javnosti kada je napravila dječiju kolekciju odeće i to natpisom "ljepša sam od tebe, ćoro".

Dijana Diline je odmah oglasila nakon osuda.

"Ćorica je upućeno meni, a pri tome nisam ćorava, niti je iko u našoj okolini", rekla je dizajnerka tada.

Dijana je na svijet donela dvije preslatke djevojčice, bliznakinje, koje su mnogi zavoljeli zbog njihovih javnih nestašluka, a nakon par godina na svijet stigao je i sin.

"Dilajn više ne postoji u Srbiji"

Modna dizajnerka Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn, odlučila je da stavi tačku na svoj uspješni brend koji joj je donio milionsku zaradu, i da zauvijek napusti Srbiju.

"Evo me, napokon da vam saopštim šta se dešava u mom ludom životu. Preselila sam se, ne živim više u Srbiji, imam i želju i obavezu da podijelim ovo s vama. Znate da ja godinama gradim Dilajn i mnogi ste uz mene od prvog momenta, i zato želim da se obratim isključivo vama", započela je ona i nastavila:

"Trebalo bi da znate, Dilajn se gasi. Mjesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vrijeme, već je to to. Dilajn više neće postojati u Srbiji trenutno, postoje neke opcije za franšize. Što se tiče Dilajn bjutija, i to sam htjela da ugasim, ali se pojavila moja drugarica i rekla da neću da ga gasim", navela je Dijana u videu.

Izvor: Blic/ Mondo