"Dobili smo svi kolektivni otkaz, saznali smo sinoć": Radnici u butiku Dijane Dilajn bijesni, izašli u javnost

Kako ističu zaposleni u butiku Dijane Dilajn, znali su da se preselila, ali nisu imali pojma da zatvara radnju.

Dizajnerka Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn, oglasila se na društvenim mrežama objašnjavajući da je ugasila svoj brend od kog je zaradila milione i odselila se iz Srbije.

Mediji su posjetili njen butik u prijestonici kako bi saznali još informacija, a tamo su imali šta i da čuju.

Zaposleni u radnji su otkrili da su dovedeni pred "svršen čin" i da su sve saznali preko noći, kao i da su dobili svi kolektivne otkaze.

"Do subote radimo i to je to. I mi smo isto dovedeni pred svršen čin, prosto je i nama sve pretumbano. Svi mi koji smo zaposleni ovdje i u proizvodnji, svi smo dobili kolektivne otkaze, svi smo bili u potragama za novim poslom i svima nam je prevrnuto preko noći.Ona je sve sinoć objavila. Mi ne znamo ništa, njen život njena stvar, mi kao radnici, ništa ne znamo, njeni bliži vjerovatno znaju. Mi samo znamo da se preselila. Imamo ovdje stvari za 30,40 i 50 eura, to su fiksne cijene, kombinezoni, pantalone, a ako bude do subote neko veće sniženje, to će se objaviti, ja se nadam. Za sada dajemo 20% kako nam je rečeno, za dalje ne znamo", rekla je zaposlena kod Dijane Dilajn za domaće medije.

Modna dizajnerka Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn, odlučila je da stavi tačku na svoj uspješni brend koji joj je donio milionsku zaradu, i da zauvijek napusti Srbiju.

"Evo me, napokon da vam saopštim šta se dešava u mom ludom životu. Preselila sam se, ne živim više u Srbiji, imam i želju i obavezu da podijelim ovo s vama. Znate da ja godinama gradim Dilajn i mnogi ste uz mene od prvog momenta, i zato želim da se obratim isključivo vama", započela je ona i nastavila:

"Trebalo bi da znate, Dilajn se gasi. Mjesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vrijeme, već je to to. Dilajn više neće postojati u Srbiji trenutno, postoje neke opcije za franšize. Što se tiče Dilajn bjutija, i to sam htjela da ugasim, ali se pojavila moja drugarica i rekla da neću da ga gasim", navela je Dijana u videu.

