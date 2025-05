Teu Tairović u Novom Pazaru gađali jajima, odmah se oglasila: "Misle da će me time omalovažiti" (Video)

Tea je, uprkos incidentu, kao pravi profesionalac nastavila sa nastupom, a pomoć je priskočio i njen novopočeni suprug.

Tea Tairović doživela je neprijatnost na nastupu u Novom Pazaru, gde je pevala pred čak 50.000 ljudi povodom plasmana lokalnog fudbalskog kluba u evropske kvalifikacije. Usred slavlja i ogromne gužve, jedan muškarac iz publike bacio je jaja ka pevačici, navodno zbog njenog stajlinga koji mu se nije dopao.

Uprkos incidentu, Tea je pokazala profesionalizam i nije prekidala nastup. Nastavila je da peva kao da se ništa nije dogodilo, dok je njen suprug, s kojim je pre manje od mesec dana imala glamuroznu svadbu, odmah reagovao i pokušao da je zaštiti.

Koncert je izazvao pravu euforiju u gradu – meštani kažu da se Novi Pazar nikada ranije nije suočio sa tolikom gužvom. Saobraćaj je bio potpuno paralisan, a čak ni vozila Hitne pomoći nisu uspevala da se probiju do ljudi koji su se onesvešćivali usled velike mase i nedostatka prostora.

Tea Tairović se potom oglasila za domaće medije i brutalno odgovorila na napad.

"Koncert u Novom Pazaru bio je veličanstven! Prema informacijima bilo je skoro 50.000 ljudi i nenormalno pozitivna energija, o čemu svedoče brojni snimci. Svi uglas su pevali, igrali! Nažalost, uvek se nađe neko besan, ozlojeđen, nesrećan, potkupljen ili sa zadnjim namerama da pokuša da uništi nešto lepo! Ta osoba koja je bacila jaje na binu pokušavši da me pogodi i misleći da će me time omalovažiti - grdno se prevario! On je zapravo bacio to jaje na sve divne građane Novog Pazara koji su se sinoć okupili da slave uspeh svog fudbalskog kluba, uspeh srpskog sporta, uživaju i pevaju! U svojoj nameri nije uspeo! Neka mu je prosto", oglasila se za Kurir Tea Tairović.

Ona je za ovu priliku obukla dugu haljinu sa golim leđima, a otpevala je i pesme sa novog albuma

"Čestitam našim sportistima"

Pre nego što je nastup počeo, Tea se obratila okupljenima i uputila čestitku povodom sportskog uspeha:

"Presrećna sam što sam večeras svojom pesmom i koncertom čestitala svim građanima Novog Pazara veliki plasman njihovog fudbalskog kluba! Uvek se radujem svakom uspehu naših sportista! Svim srcem sam uz njih“, kratko je rekla Tea, a potom i započela nastup.

