JEDINA PJEVAČICA KOJA JE PREVARILA SAŠU POPOVIĆA: Lagala ga, "prevela ga žednog preko vode" da bi postala zvijezda

Pjevačica Nadica Ademov pojavila se na audiciji nakon što je uspjela da prevari Sašu Popovića.

Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen

Lijepa pjevačica Nadica Ademov svoju karijeru je započela učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", a mnogi nisu znali da je audiciju dobila tako što je uspjela da prevari, ni manje, ni više, nego Sašu Popovića.

Ona ga je, kako su neki komentarisali "prevela žednog preko vode", tako što je uspjela da mu zamaže oči koliko godina zapravo ima.

- Ovdje sam imala samo petnaest godina. Kada je Sale vidio da sam osmi razred rekao je: "Nemoguće", pitao se kako sam se prijavila ko me je pustio, a ja sam se prijavila na ličnu kartu od drugarice. Reskirala sam sve, i uspjelo je - rekla je Nadica Ademov i otkrila da je tokom takmičenja često plakala.

Izvor: Instagram/ademov_nadica

- Interesantno je da kada sam ja bila u takmičenju mene je Sale uvijek ostavljao poslednju, ali svaki krug devet mjeseci. Ja se uvijek rasplačem, i pitam ga zašto ja poslednja, a on kaže: "Zato što si moj favorit i uvijek ćeš biti poslednja, zato nemoj da se brineš" - prisjetila se pevačica.

Podsjetimo, Nadica je samo nekoliko mjeseci nakon porođaja ponovo trudna sa milionerom kom još uvijek nije izgovorila sudbonosno "da".

- Mi smo se družili prije nego što smo bili zajedno i bili smo dobri drugari. On je bio u društvu koje sam viđala često i on mi je uvijek bio drugačiji do ostalih. Drugačije se oblačio, ponašao, drugačiju priču je imao. Kada se desio taj momenat ja sam rekla: "Au, čovječe pa gdje si ti do sad". Stvarno smo bili prijatelji ja nikada nisam vjerovala da ćemo mi završiti zajedno ikad u životu to mu i danas kažem, ali on kaže: "Ma, da kako da ne" – rekla je Ademova.