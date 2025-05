"To prosječna srpska žena ne može da postigne": Jovana Jeremić otkrila koliko novca zaradi za sat vremena

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je nedavno prekinula dvogodišnju vezu sa biznismenom, otkrila koliko novca zarađuje, ali i sve o planu da postane milijarderka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Jovana Jeremić je izdala saopštenje da su ona i biznismen Dragan Stanković riješili da stave tačku na vezu koja je trajala gotovo dvije godine.

Iako su imali velike planove, sve je palo u vodu, a Jovana je nedavno otkrila da se iselila iz Draganove vile koja se nalazi u selu Begaljica u Grockoj i vratila se u svoj stan.

Voditeljka "Pinka" je jednom prilikom priznala da ne voli da radi kućne poslove i da je za nju to gubljenje vremena. Kako je tada istakla, smatra sebe biznis ženom i za sat vremena uspije da zaradi oko 300 eura.

"Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me uvijek voljele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvijek govorio da su uvijek imali para dok sam živjela kod njih, a kad sam otišla gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sad sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer vrijeme u kući je izgubljen novac. Ja sam biznis-žena i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 eura nego da oribam kupatilo i usisam kuću jer za to ću platiti ženu 600-700 dinara, jeftinije mi je tako", priznala je Jeremićka.

"Zaradila sam ogroman novac, biću milijarderka"

Osim toga voditeljka je jednom prilikom priznala da je do svoje 33. godine je zaradila mnogo novca.

"Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila, ne može klasična prosječna srpska žena da primijeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ja ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Ja ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspjela, koja je toliko novca zaradila. Ja sam svog novca zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe", rekla je Jovana Jeremić na Red TV, a ova njena izjava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

