"Pjevala sam žestokim momcima devedesetih": Uvučena u skandal s pjesmom u zatvoru, a ovako je pričala o klanovima

Prije tri godine pjevačica Mina Kostić je sasvim slučajno dospjela u centar pažnje domaćih medija u slučaju koji je potresao srpsku javnost

Pre tri godine je glavna vijest bila hapšenje Velje Nevolje i njegove kriminalne grupe. Mediji su pisali da su Belivuku tada slane šifrovane poruke putem radio stanica, a jedna od njih je navodno bila upućena kroz pesmu "Isti igrači" koju je otpjevala Mina Kostić i u kojoj se čuje stih "nevolja nevolju privlači".

Pjevačica je tada za MONDO otkrila da nije ni znala šta se dešava niti zbog čega je nastala "tolika frka", ali i priznala da je devedesetih imala susrete sa pripadnicima "raznih klanova".

"Ja nisam imala pojma da se to uopšte desilo ni da je nastala tolika frka. Šta ja da radim, ne mogu da budem kriva zbog pjesme. 'Nevolja' je takva kakva, niti ja imam bilo šta s tim emitovanjem niti sam ja u toj priči. Šta sad, da krivimo onog koji je pisao tu pjesmu, budalaština, svako je mogao da je otpjeva", rekla je Mina Kostić tada za MONDO i ispričala da tokom karijere devedestih nije doživljavala neprijatna iskustva, iako je pjevala pred pripadnicima klanova.

"Pjevala sam devedesetih, žestokim momcima, i pjevala sam različitim klanovima i uvijek su me poštovali i cijenili. Ne bih o ciframa i da li su bili galantni, ali nikada nisam imala neprijatna iskustva, svi su me obožavali i cijenili. Ljude koji me vole ne dijelim", rekla je ona.

