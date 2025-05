Žika otkrio da li će zamijeniti Sašu u Zvezdama Granda: "Pravimo veće zvijezde od pjevača u žiriju nego od takmičara"

Voditelj Žika Jakšić važi za jednog od tvoraca i začetnika ideje o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Žika je takođe i idejni tvorac emisije "Nikad nije kasno", kao i vlasnik vinarije "Nikad nije kasno", a sada se u iskrenom razgovoru za Premijeru Vikend Specijal dotakao svoje karijere, odnosa sa Slavicom Ćukteraš, a priznao je i zašto je napustio Zvezde Granda.

"Ja sam producirao sve albume Zvezda Granda, a pored toga sam preduzetnik sa mojim sinom. Nas dvojica imamo vinariju i uživamo u tome, a najveći luksuz koji imam je to što ja mogu da spavam i da se probudim posle osam i po sati, to mi je taman", rekao je Žika, pa je otkrio da je on jedan od idejnih tvoraca "Zvezda Granda" ali i emisije "Nikad nije kasno":

"Ja sam živio u inostranstvu i tamo sam to vidio, i riješio da napravim to nešto novo, u razgovoru sa Sašom Popovićem sam uradio to i pokrenuli smo taj koncept. Moram da kažem da mi je krivo što više ti pjevači nisu bitni, nego što mi pravimo od pjevača u žiriju zvijezde, ne kažem da oni nisu, ali bitnija je njihova komentarisanja nego pjevači."

Žika je nakon toga otkrio kako se nosi sa emocijama vezanih za emisiju "Zvezda Granda":

"Ja sve što sam radio radio sam sa emocijom, moram da kažem da ja jesam sjedio kraj Saleta, ali sam više bio iza sijenke, ja sam sa tim pjevačima išao na nastupe, zato se meni ovaj koncept Zvezda Granda više ne sviđa, ja iskreno sebe ne vidim u tom takmičenju, ja sam se dao previše u to zato sada u emisiji Nikada nije kasno uživam, to je moje dijete."

