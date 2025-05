Najnovija objava Ane Ivanović ustalasala je mreže: U jeku priča o razvodu, jednim potezom rekla sve

Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović zapalila je društvene mreže!

U jeku priča o krahu braka koji je važio u javnosti za jedan od najharmoničnijih, osvanula je nova objava Ane Ivanović na Instagramu koja je sve zaintrigirala. Lijepa Srpkinja je odabrala stil u boji ljubavi - crvenoj, nabacila širok osmijeh i svima poručila:

"Samo crevene boje danas", te pobrala mnoštvo komplimenata. Da li je ovim potezom htjela da poruči da je sve u savršenom redu u njihovom životu, ili pak da će ponosno i dostojantsveno podnijeti i rastanak, ostaje za sada u domenu nagađanja.

Da li gotovo između Ane i Švajnija?

Već danima se u javnosti spekuliše o kraju ljubavi između naše teniserke i njemačkog fudbalera, a inicijalna vijest krenula je od njemačkog "Bunta."

Neki mediji kao uzrok razvoda navode Bastijanovu trudnu koleginicu, novinarku Ester Sedlašek, čiji instagram profil obiluje zajedničkim slikama. Kada je Bastijan pred kamerama pozvao voditeljku da provedu vikend zajedno, to je dodatno podgrijalo šuškanja o aferi.

Privatni život Ester Sedlaček obavijen je velom misterije. Poznato je da je udata, ali se ne zna za koga. U maju 2019. godine rodila je ćerku, a dvije godine kasnije i sina. Trenutno je, prema tvrdnjama medija, u trećem stanju.

Dodatne sumnje o razvodu podgrijala je i činjenica da su i Ana i Bastijan u poslednje vrijeme u javnosti viđeni bez burmi, što su mnogi protumačili kao znak da su emocije među njima zahladnjele.

Kako je počela ljubav Ane i Bastijana?

A sve je počelo prilično filmski... Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U "Bildovom" podkastu iz 2023. godine, legendarni fudbaler je otkrio sve detalje:

"Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vrijeme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema.Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom", rekao je on, pa dodao:

"'Kupio' sam Aninu porodicu kada sam odletio u Beograd, i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku."

