"17 sati sam stajala potpuno gola u skladištu": Jelena Gavrilović o snimanju eksplicitne scene u filmu

Glumica Jelena Gavrilović je zbog potreba snimanja skoro cijeli dan provela gola i umazana lažnom krvlju

Glumica Jelena Gavrilović prisjetila se uloge u jednu filmu koji je zbog nasilnog sadržaja zabranjem u nekim državama, poput Španije.

"Kritike za taj film, su bile od do, je li tako? Fanovi horor filma, naravno film ima ogromnu publiku u Americi, ja ne znam iskreno da vam kažem kako sam se osjećala. S jedne strane nije mi bilo prijatno kada izađe scena iz filma, pa to sad završi u novinama i ljudi su onako to znali do sad da zloupotrebljavaju, pa kako ste ovo, kako ste se osjećali, da li vam je... Onda je sledeće godine na "Sarajevskom filmskom festivalu" izašao film Antihrist, e posle tog filma ništa više nije bilo isto. I onda su ljudi krenuli malo drugačije da doživljavaju te eksplicitne scene. To je ipak bilo, u tom trenutku šokantno za javnost. I ne mogu da kažem da je meni bilo prijatno. Iskreno, bilo je jako teško snimati taj film", rekla je Jelena Gavrilović.

Glumica je priznala da joj je ova uloga bila najnapornija uloga koju je ikada radila.

"Sedamnaest sati snimanja scene u skladištu sam potpuno gola stajala. Sedamnaest sati, prekrivena krv, krv je bila svuda po meni, sedamnaest sati. Ja se sjećam, ne mogu da zaboravim, to mi je nešto najnapornije što sam ikad u životu radila. I onda sam pomislila u tom trenutku, stvarno, ko nema u sebi tu hrabrost i tu lucidnost da se bavi ovim poslom, on ne treba tim poslom ni da se bavi. I nikada ne znaš...", rekla je Jelena i dodala:

"Film je nekako uvijek bio po malo i stvar trenda, znate, svake godine se pojavi, kao kad se 'Artist' pojavio u Kanu pa je sad to. Ja ne volim da neko drugi meni kaže šta je umjetnost, ja ih zovem vlasnici umjetnosti, to su oni ljudi koji određuju šta je umjetnost, sada, ako ja dobijem nagradu, ja sam naravno srećna i zahvalna itd. da li će, kao što vidite, ta nagrada je meni puno, meni lično puno značila, ali suštinski u ovom poslu najvažnije je da traješ, da radiš i da vjeruješ u svaki posao, svaku ulogu koju si ti uradio, ako si je ti uradio iz sebe, pošteno, to je onda sigurno nešto što si trebao da uradiš. Da je bilo prijatno sigurno nije", rekla je tada glumica.

