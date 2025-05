"Ovaj još peva? Mislila sam da je umro": JK isprozivala starijeg kolegu nakon njegovih riječi

Poznato je da Jelena Karleuša često ulazi u medijski rat i nikome ne ostaje dužna. Tako se jednom zamjerila starijem kolegi.

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Pjevač narodne muzike, Radiša Urošević je pre nekog vremena prozvao Jelenu Karleušu, te izjavio je da "njene pjesme niko nikada ne pjeva". Pjevačica mu nije ostala dužna.

"Ko pjeva pjesme njene na nastupima? Ko traži? Ja bih volio da čujem nekog da je tražio pjesmu Jelene Karleuše, odmah bih batalio da pjevam. Niko to nikada nije tražio. Pa, šta da se pjeva?" rekao je Radiša.

Radiša Urošević

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kada je čula šta je izjavio njen stariji kolega, Jelena je odmah uzvratila u svom stilu: "Ovaj još pjeva? Mislila sam da je ovaj umro. Neka mu neko kaže da samo Karleušine pjesme i pjevaju", poručila je tada.

Radiša je sada oglasio i odgovorio na Jelenin komentar: "Jelena Karleuša me ne zanima u životu. Ne zanima me šta ona ima da kaže. To je mlado dijete. Fina je ona djevojka, bio sam dobar sa njenom majkom Divnom. Nemam šta djeci da zamjeram", rekao je Radiša Urošević za domaće medije.

