"Veljko je bježao od policije niz oluk": Ceca od Arkana dobila stan u Bečićima, komšije otkrile šok detalje

Svetlana Ceca Ražnatović je 1996. godine od supruga Željka Ražnatovića Arkana dobila stan u Bečićima na Crnogorskom primorju.

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović osim vila u Ljutice Bogdana i na Kipru, ima i stan u Bečićima koji je je 1996. godine dobila od supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Ekipa Kurira je posjetila lokaciju na kojoj se nalazi ova nekretnina, i od komšija saznala šta se dešava sa imovinom poznate pjevačice.

"Ja sam ovdje od dvijehiljaditih. Moja terasa gleda direktno u njihovu, ranije sam ih često viđao, u poslednje vrijeme ne. Prošle godine smo vidjeli parkirani crni džip, pretpostavili smo da je ona tu", rekao je komšija, pa se prisjetio perioda kada su Anastasija i Veljko bili djeca.

"Često su dolazili kad su bili klinci. Sad su odrasli ljudi, imaju porodice, pa im ovo mjesto više nije atraktivno. Pravili su često žurke, čula se buka, ali to su mlada djeca, razumljivo je. Sad su baš dobri, nisam vjerovao da će izrasti u takve ljude. Jednom je došla policija, a Veljko je izašao kroz prozor, pa niz oluk da bi im pobjegao. On onako žilav i mršav, šta je to za njega. Gledao sam s moje terase, bilo mi je smiješno".

Na pitanje da li je tačno da Ceca nije mogla da proda stan, jer je dozidala nekoliko kvadrata, zbog čega nije mogla da legalizuje nekretnine, komšije kažu:

"Pa nije baš da je samo njen stan nelegalizovan, ovdje je cijelo naselje takvo. Prije šest godina smo dobili obavještenje da svi moramo da legalizujemo nekretnine, ali je bilo po kvadratu 200 eura, što nije realna cijena. Cijela ulica se pobunila i još se ništa nije desilo povodom toga. Čekamo da nam odobre zahtjev na 100 eura po kvadratu. A to da je dozidala još nekoliko kvadrata, takvo je naselje, to ovdje može. Evo, sve ove zgrade oko nas, sve je to sazidano bez ikakve dozvole. Ja imam garsonjeru u jednoj od ovih novih zgrada, koju izdajem turistima, i to isto nije legalizovano".

Radnica u obližnjoj prodavnici kaže da je češće viđala Veljka i Anastasiju u kraju, nego Cecu.

"U poslednje vrijeme ih nismo sreli. Ranije su stalno dolazila djeca. Anastasija je bila divna djevojčica, sada je prava mlada žena. Veljko je u ono vrijeme bio pravi buntovnik, volio je žurke, provode. Iskreno, mislila da će on otići nekim lošim putem i da će biti taj lik iz noćnih života sklon problemima, međutim, sve nas je iznenadio. Tako mlad, a već velika porodica i život na selu", rekla nam je prodavačica.

