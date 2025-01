Aco Pejović zaplakao zbog koleginice: Folker emotivan na dočeku srpske Nove godine, nije mogao da sakrije emocije

Aco je u razgovoru sa medijima otkrio pojedine detalje iz privatnog života.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Folk pevač Aco Pejović dočekao je sinoć Pravoslavnu Novu godinu u Beogradu, na Trgu republike, i to prilikom posjetiocima priredio neviđeni spektakl koji će dugo pamtiti.

Pjevač se prije samog nastupa obratio okupljenim medijima i priznao da mu je hladno, a dotakao se i privatnog života.

"Ne volim baš da je ovako hladno... (smijeh) U ovoj godini će nam Bog dati da sve bude kako treba! Mi smo dobar narod", rekao je Aco Pejović.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Aco je otkrio i kako je reagovao kada je saznao da je njegova kuma, a muzička zvijezda Aleksandra Prijović, u drugom stanju.

"Kuma mi je trudna, to smo saznali, prije neku noć me je zvala... Pustio sam suzu, moram da vam priznam! Ja tu porodicu mnogo volim, a moja žena je Filipu rekla da mu za Božić želi da dobiju još jedno dijete, da Aleksandra ostane u drugom stanju. Filip ju je pozvao i rekao: "Kumo, želja ti je ispunjena", drago mi je mnogo! Čuo sam se sa kumićem Aleksandrom, on kaže da hoće batu, a ja bih volio seku da dobije!", dodao je pjevač za "Blic".

"Nećemo još da slavimo, nek prođe malo vremena, ja sam tradicionalista, neka malo... I ja da postanem deda, Bože zdravlja, što da ne!", istakao je sa osmjehom na licu.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević