Torta na tri sprata, a pjeva Prijovićka: Za mlađu iskeširali 100.000 eura, a ovako najstarija ćerka slavi rođendan

Aco Pejović proslavio je rođendan najstarije ćerke Magdalene.

Aco Pejović jedan je od trenutno najangažovanijih pjevača na domaćoj sceni, a za njegove nastupe gotovo uvijek se traži karta više.

Nikada nije isticao svoj uspjeh, niti bio nametljiv, te mnogi za njega kažu da je i privatno vrlo prizeman. Ipak, ponos ne krije kada su u pitanju njegove ćerke Magdalena, Marija i Iva. Pjevač važi za nekoga ko svoju privatnost ne eksponira u medijima, a mnogi znaju da je dugo u srećnom i skladnom braku sa Biljanom sa kojom je i dobio tri ćerke.

Prije nekoliko godina su dali 100.000 evra na proslavu punoljetstva najmlađe Ive, a sada su priredili gala žurku najstarijoj Magdaleni koja je proslavila 30. rođendan. Magdalena Pejović, koja je završila FON, se na proslavi pojavila u dugoj haljini sa šljokicama, a mnogi komentarišu da je izgledala kao princeza.

Na slavlju je, očekivano, zapjevao i Aco Pejović svoj veliki hit "Sve ti dugujem", a zapjevala je i Aleksandra Prijović koja se na slavlju pojavila u elegantnoj providnoj košulji, dok je kosu vezala u punđu.

Podsjetimo, Aco Pejović u više navrata isticao je da je porodica centar njegovog svijeta i da je najponosniji na akademske uspjehe ćerki.

"U privatnom životu su mi se dešavali lični gubici, koje sam sam veoma teško podnio i od čega se još oporavljam. Međutim, tu su i oni veoma srećni momenti poput diplomiranja na Medicinskom fakultetu moje srednje ćerke Marije. Učinila me je najponosnijim ocem na svijetu. Sve tri me svakog dana čine ponosnim ocem. Biljana i ja smo zahvalni bogu na tome u kakve su ljude izrasle naše ćerke. Moram da priznam da smo uradili sjajan roditeljski posao", rekao je on jednom prilikom.

