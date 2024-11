"Nije tajna da se tada najviše zaradi": Pjevači uzimaju i do 350.000 eura za doček, Aco Pejović među najskupljima

Aco Pejović progovorio je o novogodišnjem nastupu, ali i honoraru za koji i sam kaže da je tada najveći.

Brojni domaći muzičari uveliko su objavili gdje će nastupati za Novu godinu, a o honorarima koje će dobiti u najluđoj noći se uveliko priča.

Među najplaćenijima spada i pjevač Aco Pejović, dok se već neko vreme spekuliše da će za jedno veče inkasirati vrtoglavih 80.000 eura. Povodom novogodišnjeg nastupa, koji će održati u Beogradu, je organizovao druženje sa medijima, a u razgovoru nije krio da je taj događaj za skoro svakog pjevača upravo onaj na kojem najviše zaradi.

"Najbolje se zarađuje za Novu godinu, tada su najveći honorari. Zašto bi to bila neka tajna? Možda neko neće da priča o tome, ali ja hoću. To su dani kada su najveće i cijene ulaznica za tu noć. Duže se naravno i radi, od toga ne bježim naravno. Neprimereno je malo pričati o novcu, nisam za to. Ni druge ja ne pitam o tome kolika im je plata, pa ne bih volio ni da mene neko pita", rekao je Pejović, pa je dodao:

"Na probama pred Novu godinu je uvijek euforično sa kolegama jer je tu posebna neka ljubav koja se dešava između benda i mene. Volim tu vrstu euforije pred Novu godinu."

Na pitanje da li će njegovi članovi porodice biti sa njim u najluđoj noći, Pejović je rekao da nije siguran:

"Volio bih da moja djeca dođu, odnosno cijela porodica na moj nastup za Nogu vodinu, pa da svi vrijeme provedemo zajedno tu noć. Možda će odlučiti tek 31. decembra da odluče gdje će da provedu to veče."

Pogledajte Acu Pejovića sa suprugom:

