"Batalio sam alkohol, pa sam smršao za sve pare": Aco Pejović otkrio kako je riješio da uvede zdrave navike

Pejović je otkrio tajnu svoje transformacije.

Pevač Aco Pejović poznat je po svojoj izuzetnoj karijeri i brojnim hitovima, ali i po tome što je u poslednje vrijeme značajno smršao. U jednom od intervjua, Pejović je otkrio tajnu svoje transformacije - prestao je da konzumira alkohol.

"Ni kap vina nisam popio otkad sam počeo pravilno da se hranim! Suzdržavam se već neko vrijeme... Slatkiši su mi manji problem, jer ih ne jedem", objasnio je Pejović, pa dodao:

"Znate kako je to u našem poslu"

"Vjerovatno sam šećer nadoknađivao vinom, koje sam ispijao svakog dana. Znate kako je to u našem poslu. Sjednemo, kafana, ručak, uz to ide i vino, pa se zapijemo, i tako do kasno. Svi mi pjevači znamo kako je to kad se zasjedne u kafani. Tu su poslovni sastanci, a još ako neko voli ovako privatno da izlazi, pa naravno da će da se nabaci na kilaži od alkohola. Tek tad sam počeo da mršavim za sve pare", rekao je Aco za medije.

Aco je priznao, alkohol je ranije bio dio njegovog života, posebno zbog prirode posla koji podrazumijeva česte nastupe i druženja. Međutim, shvatio je da on negativno utiče ne samo na njegovo zdravlje, već i na izgled i energiju, pa se odlučio na promjenu stila života.

Osim što je izgubio višak kilograma, Pejović je primetio poboljšanje u svom opštem zdravstvenom stanju, kao i više energije tokom dana.

