Nikolini Pišek se javio momak koji joj je ukrao auto: Tek sad priznao sve, a voditeljka povukla neočekivan potez

Nikolina Pišek je detalje konverzacije podijelila na svom Instagramu

Nikolina Pišek se našla u neobičnoj situaciji kada joj se nakon nekoliko godina javio momak koji joj je svojevremeno ukrao auto.

On joj je poslao poruku na Instagramu, a voditeljka je objavila detalje njihove konverzacije. Sudeći po napisanom, on se zbog svoje odluke gorko pokojao.

"Pozdrav gospođo Nikolina, evo javljam vam se tek sad. Ja sam onaj koji vam je ukrao auto Audi Q7 2021. godine, iskreno jako mi je žao što se to dogodilo. Imao sam samo 19 godina, nije mi bila namjera krađa, niti da zadržim auto, iskreno ne znam šta mi je bilo i zašto sam to napravio. Već je prošlo dosta vremena i morao sam da vam se izvinim što se to dogodilo. Za stres i brigu koju ste prošli. Žao mi je", napisao je mladić Nikolini, a ona nije ostala nema na ove riječi.

"Strpljen-spašen. Jednog jutra sam se probudila i shvatila da mi je auto ukraden. Nakon što je policija uhvatila počinioca, zbog njegove dobi i nekih drugih okolnosti odustala sam od gonjenja. Drago mi je da je savladao krivine i postao pravi mladi gospodin. Bravo", napisala je voditeljka, a njen potez, ali i pokajanje nepoznatog momka pozdravili su njeni pratioci.

