U SVAĐI SU GODINAMA, SADA BJEŽALE JEDNA OD DRUGE! Novi susret Nikoline Pišek i Severine

Nikolina Pišek i Severina pojavile su sa na jednom događaju u Hrvatskoj.

Izvor: Instagram/severina/Instagram/NikolinaPisek

Severina i Nikolina Pišek prije nekoliko dana srele su se na jednom modnom događaju u Zagrebu, koji je okupio sve tamošnje zvijezde na jednom mjestu.

Njih dvije došle su na događaj u različito vrijeme, a kada je ispozirale mnogobrojnim foto-reporterima, otišle su svaka na svoju stranu kako bi uživale u muzici i druženju s prijateljima. Kako tamošni mediji prenose, one su sve vrijeme izbjegavale da se sretnu, što je pokazalo da su i dalje na ratnoj nozi.

Severina se na događaju pojavila u asimetričnoj srebrnoj metalnoj haljini i sa "sen loran" minijaturnom tašnicom, kao i novom frizurom, dok se Nikolina opredelila za dugu smeliju čipkanu haljinu i ljubičastu klač torbicu.

Podsjetimo, Nikolina je jednom prilikom govorila o sukobu sa Severinom:

"Ja sam inače pacifista, ali... Severina se ljuti na mene jako. U vrijeme njenog razvoda radili smo neku zabavnu emisiju i mi smo se tako zezali... Eto, ona je bila tada u tom nekom nezgodnom razdoblju, gde je bila vrlo osjetljiva, što mogu da razumijem. I uglavnom smo tu držali njenu stranu, međutim, došao je jedan trenutak gde je njen sada već bivši suprug morao da kaže svoju stranu priče, što sam ja najavila i što je ona doživjela vrlo lično. Ona je shvatila da niko njemu ne sme dati medijski prostor da on nešto kaže. Imale smo posle jedan razgovor, svađu... Severina se meni javila i svašta mi izgovorila, ja sam se osjećala pogođeno i vrlo nevino. Ona se ljuti na mene jer mislim da je pogrešno shvatila neke stvari. Ako može neko slučajno da joj pošalje poruku, da slučajno pogleda ili tako nešto - stvarno mi je žao. Nisam imala nikakvu lošu namjeru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala uticaj na to da li će se taj prilog emitovati ili ne. I stvarno se saosećam s njenom boli u to vreme i sada, baš mi je žao", izjavila je tada Nikolina.