Sa ćerkama ima dogovor da nema poklona iznenađenja za Novu godinu: Saša Matić potpuno iskreno o naslednicama

Pjevač je otkrio koliko porodica trpi zbog njegovog posla.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač je u razgovoru za novogodišnje izdanje Kurira sumirao 2024. godinu, te ispričao pojedine detalje o naslednicama, ali i o tome koliko je teško opstati na estradnom vrhu sve ove godine.

Muzička zvijezda Saša Matić, otkrio je po čemu će pamtiti prethodnu godinu, kao i koji su mu planovi za onu u koju smo tek zakoračili.

Izvor: Promo/Dušan Petrović

"Za mene je bila savršena, i ja tu ništa ne bih mijenjao. Da mi i 2025. bude takva i ja ću biti presrećan," bio je iskren.

Šta vam je najviše obilježilo 2024. godinu?

"Kao i sve prethodne, to da sam imao puno posla. Mnogo sam bio odsutan od kuće zbog putovanja, dosta se pjevalo i radilo. Trenutno sam u studiju, gdje radim na novom albumu. To mi je obilježilo ovu godinu."

Šta ste spremili ćerkama Aleksandri i Tari za novogodišnji poklon?

"U poslednjih nekoliko godina, ili mi one kažu šta žele, ili im ja dam novac pa se one bakću oko toga. Ja nemam vremena da razmišljam o tome. A i da razmišljam pa da im kupim nešto i promašim temu, nije u redu. Mi se to lijepo dogovorimo, imamo naš samoupravni dogovor i sve bude kako treba."

Izvor: Adria Media Gropu/printscreen/video

Decenijama važite za jednu od najvećih zvijezda naše estrade. Koliko je teško opravdati tu titulu kod onih koji stalno očekuju nešto novo i bolje od vas?

"Vi uvijek morate biti sto posto skoncentrisani i na visini zadatka u svakom smislu. Ne samo u odabiru pjesama, morate biti profesionalac, i maksimalno dati sebe i na sceni i van scene, i privatno. Mnogi ljudi nisu spremni da se nose s popularnošću i slavom. Mnogo je to težak zadatak, i morate zaista dati maksimum od sebe da bi to funkcionisalo. Milion faktora ima tu."

Svake godine uoči dočeka u medijima se spekuliše o novogodišnjim honorarima pjevača. Vi važite za jednog od najplaćenijih. Da li vam smetaju ti napisi?

"Nešto se i ne obazirem na to. Ne volim kad mi se zavlači ruka u džep jer ni ja to ne radim. To bi bilo kao kad bih ja pitao nekoga kolika mu je plata."

Saša Matić zadovoljan ulazi u 2025.godinu

Da li vaše mezimice zanima javni život, šta misle o tome?

"Ne, nikako. Mi kad idemo zajedno na neka dešavanja i rođendane kolega, gdje ima puno medija, one se odmah unervoze i kažu mi: 'Tata, da li ima neki drugi ulaz da mi uđemo da nas ne slikaju?' Ja im onda kažem: 'Ćero, jedino da vas spustim helikopterom. Ne znam šta da vam radim drugo.' I dobro je što je tako. Ja i malo pričam o njima, nikad ih nisam nešto eksponirao u javnosti, i ne želim da to radim s njima. Dobro je što ih nema u medijima. Ima mene dovoljno za sve."

Koliko vaša porodica trpi zbog vašeg posla?

"Dobro se trpimo (smijeh). Navikli smo mi. Nema tu sad da ja nešto kukam da mi nedostaje porodica. Trudim se da sve te trenutke nadomjestim, i da provedem vrijeme s njima na kvalitetan način kad smo zajedno. Djeca su sad i velika, svako ide na svoju stranu. Ova starija je na fakultetu, studira ekonomiju, a mlađa je treći razred gimnazije. Žao mi je što nisam prisustvovao njihovom odrastanju, ali prosto to je tako sve ove godine i na to smo navikli. I dobro je da smo navikli.

(Kurir/ MONDO/ Marina Cvetković)