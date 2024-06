NEĆEŠ MATIĆU, KUNEM TI SE! Aco Pejović zaprijetio kolegi u avionu, a Sale otkrio razlog

Aco Pejović bio je gost jedne emisije gde je otkrio kako Saši Matiću zaprijeti svaki put kad se zajedno nađu u avionu.

Proslavljeni folkeri Aco Pejović i Saša Matić bili su gosti emisije ''Magazin In'' autorke i voditeljke Sanje Marinković gdje je jedna od tema bila ''šta bi mijenjali u životu'', a u toku izlaganja otkrili su jednu zanimljivost.

Saša je rekao da se uopšte ne plaši letanje avoinom jer svaki let prespava: "Ja kada uđem u avion momentalno zaspim. Bukvalno se probudim kada sletim", rekao je on, a Pejović se nadovezao: "Obavezno ga budim kad smo zajedno u avionu. Dosadno mi bude da sedim sam i samo mu se obratim 'Nećeš Matiću, ja ti se kunem...'", dodao je on, pa se Saša opet uključio:

"Uđem ja tako prvi i kažem 'kako ću sad da spavam' i nemam pojma da je moj brat na letu... samo čujem kako vikne 'Nećeš, da j**** majku'", rekao je Sale, a svi u studiju su se dobro ismijejali.

Aco Pejović je već decenijama prisutan ja domaćoj javnoj sceni, a svoj privatan život vješto pokušava da sakrije. U nekoliko navrata je isticao da pored uspješne karijere, svojim najvećim uspjehom smatra brak sa suprugom Biljanom sa kojom ima tri ćerke. O njima ponekad i govori, pa je tako o supruzi i tračevima o nevjerstvu koji su ga pratili nedavno pričao za MONDO.

Da je veliki humanitarac želeo je da se nikad ne sazna. Tek nedavno je otkriveno da je donirao razne instrumente jednoj muzičkoj školi. Mladi talentovani učenici nisu mogli sebi da priušte kvalitetne instrumente, što je predstavljalo prepreku za njihov dalji razvoj i napredak u muzici, te je pevač odlučio da im pomogne.

"Ja to nikad ne bih ni pomenuo, nego moja razredna je to stavila na Instagram profil i objavila svim medijima. Bio sam izričit da ne priča o tome, ali ona nije dala i nisam baš mogao sa njom da se svađam", rekao je Pejović.