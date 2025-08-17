logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragično nastradala manekenka Ksenija (30): U nesreći los probio staklo njenog automobila

Tragično nastradala manekenka Ksenija (30): U nesreći los probio staklo njenog automobila

Autor Ana Živančević
0

Ksenija Aleksandrova je preminula nakon što je više od mjesec dana provela u komi.

Tragično nastradala manekenka Ksenija Izvor: Instagram printscreen/ kseniyaalexandrova

Bivša takmičarka izbora za Mis Univerzuma tragično je preminula nakon što je los probio vetrobransko staklo njenog luksuznog Poršea. Ksenija Aleksandrova (30) je nakon nesreće zadobila teške povrede mozga i bila stavljena u komu, zajedno sa suprugom, 5. jula u Tverskoj oblasti u Rusiji.

Ksenijin suprug je preživio nesreću, dok je manekenka ostala u bolnici više od mjesec dana, sve dok nije preminula u petak. Njen muž, koji je vozio automobil u trenutku kada je los iznenada iskočio na put, rekao je da nije imao vremena da skrene prije sudara sa životinjom.

"Od trenutka kada je iskočio do udara prošla je sekunda. Nisam stigao ništa da uradim", rekao je za ruski medij RIA.

"Los je poletio u automobil. Udarac je pogodio pravo u glavu. Bila je bez svijesti, glava joj je bila razbijena, sve je bilo prekriveno krvlju."

Rekao je da su vozili polako i da su imali vezane pojaseve, ali da je nizak prednji dio njihovog automobila udario losa u noge i da se vazdušni jastuci nisu otvorili. Slomljeni suprug je otkrio da su se vjenčali samo četiri mjeseca prije nesreće i da je njegova žena u početku pokazivala znake oporavka dok je bila u komi, prije nego što je preminula.

Ona je učestvovala na izboru za Mis Univerzuma 2017. godine i bila je poznata manekenka u svojoj rodnoj Rusiji.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ksenija Aleksandrova manekenka preminula

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ