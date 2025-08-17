Tragično nastradala manekenka Ksenija (30): U nesreći los probio staklo njenog automobila

Ksenija Aleksandrova je preminula nakon što je više od mjesec dana provela u komi.

Izvor: Instagram printscreen/ kseniyaalexandrova

Bivša takmičarka izbora za Mis Univerzuma tragično je preminula nakon što je los probio vetrobransko staklo njenog luksuznog Poršea. Ksenija Aleksandrova (30) je nakon nesreće zadobila teške povrede mozga i bila stavljena u komu, zajedno sa suprugom, 5. jula u Tverskoj oblasti u Rusiji.

Ksenijin suprug je preživio nesreću, dok je manekenka ostala u bolnici više od mjesec dana, sve dok nije preminula u petak. Njen muž, koji je vozio automobil u trenutku kada je los iznenada iskočio na put, rekao je da nije imao vremena da skrene prije sudara sa životinjom.

"Od trenutka kada je iskočio do udara prošla je sekunda. Nisam stigao ništa da uradim", rekao je za ruski medij RIA.

"Los je poletio u automobil. Udarac je pogodio pravo u glavu. Bila je bez svijesti, glava joj je bila razbijena, sve je bilo prekriveno krvlju."

Rekao je da su vozili polako i da su imali vezane pojaseve, ali da je nizak prednji dio njihovog automobila udario losa u noge i da se vazdušni jastuci nisu otvorili. Slomljeni suprug je otkrio da su se vjenčali samo četiri mjeseca prije nesreće i da je njegova žena u početku pokazivala znake oporavka dok je bila u komi, prije nego što je preminula.

Ona je učestvovala na izboru za Mis Univerzuma 2017. godine i bila je poznata manekenka u svojoj rodnoj Rusiji.

Izvor: Telegraf/ MONDO