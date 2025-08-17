Košarkaška reprezentacija Crne Gore zabilježila je danas drugu pobjedu u pripremnom periodu i u Baru savladala Izrael (88:76).

Izvor: KSCG

Ekipa Boška Radovića je vodila od početka meča, igrala na krilima Nikole Vučevića (27 poena i 10 skokova) i na kraju došla do trijumfa.

"Prvo poluvrijeme smo igrali zrelo, kako treba - i u napadu i u odbrani. U napadu bolje, nego u odbrani. Onako kako želimo. Ali, drugo poluvrijeme smo počeli bez fokusa, dekoncentrisano - gledali smo u semafor. Sve vrijeme smo držali utakmicu u svojim rukama. Ako na Evropskom prvenstvu ne budemo igrali svih 40 minuta na istom nivou, imaćemo problema", upozorio je selektor Radović nakon utakmice.

“Zadovoljni smo pobjedom, ali ponovo 'škripi' u tim segmentima koje smo željeli da popravimo, prije svega u defanzivnom skoku i izgubljenim loptama. Večeras smo imali manje izgubljenih lopti nego u prošla tri meča, ali je to i dalje veliki broj (15). Ostaje nam nekoliko dana da pokušamo to da ispravimo do utakmice sa Turskom u Istanbulu“.

"Kad je došao imao je četiri-pet treninga. Večeras je na mahove bilo bolje, nego protiv Grčke. Mislim da će do prvenstva doći do forme i da ćemo u njemu imati dobro pojačanje", poručio je Radović.

“Vidjeli smo da u napadu kad smo ozbiljni, kad imamo dobru širinu da možemo da damo koš pa smo opustili odbranu. Ne možemo se kockati i igrati na mahove već moramo igrati 40 minuta na visokom nivou kada krene Eurobasket“.

Đorđije Jovanović je utakmicu završio sa 13 poena.

“Cilj mlađih igrača, uključujući i mene je da damo 100 posto kao bismo pomogli Vučeviću, Mihailoviću, koji se nažalost povrijedio i Olmenu… Što se tiče utakmice sa Izraelom, vidjeli smo da ima prostora za napredak - u napadu moramo biti sigurniji u prenosu i moramo smanjiti broj izgubljenih lopti, dok u odbrani treba da budemo komunikativniji, da znamo ko koga čuva, pogotovo u tranziciji ali i pozicionoj igri. Na nama je da radimo i pokušamo da napravimo iznenađenje na Eurobasketu jer nećemo biti favoriti ni u jednom meču“, poručio je Jovanović.