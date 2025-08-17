U budvanskoj marini zapalila se jahta. Ekipa vatrogasaca gasi požar.
Večeras je oko 20.15 časova policija u Budvi obaviještena od strane vlasnika jahte koja je usidrena u Luci Budva da je na istoj došlo do požara dok se vlasnik nalazio na njoj.
Na lice mjesta su odmah upućene patrole policije, kao i vatrogasne službe u cilju suzbijanja požara, koje aktivnosti su i dalje u toku, dok je vlasnik evakuisan.
Prema kazivanju samog vlasnika jahte do požara je najvjerovatnije došlo uslijed kvara.
Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji će izaći na lice mjesta po lokalizovanju požara, kao i vještak za požare, eksplozije i havarije u cilju preciznog utvrđivanja nastanka požara i daljih radnji iz njihovih
nadležnosti.
Sa ishodom postupanja javnost će biti blagovremeno obaviještena.
U pitanju je jahta biznismena B. M., prenose Vijesti.