U budvanskoj marini zapalila se jahta. Ekipa vatrogasaca gasi požar.

Izvor: MONDO/ Elma Nurković

Večeras je oko 20.15 časova policija u Budvi obaviještena od strane vlasnika jahte koja je usidrena u Luci Budva da je na istoj došlo do požara dok se vlasnik nalazio na njoj.

Na lice mjesta su odmah upućene patrole policije, kao i vatrogasne službe u cilju suzbijanja požara, koje aktivnosti su i dalje u toku, dok je vlasnik evakuisan.

Prema kazivanju samog vlasnika jahte do požara je najvjerovatnije došlo uslijed kvara.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji će izaći na lice mjesta po lokalizovanju požara, kao i vještak za požare, eksplozije i havarije u cilju preciznog utvrđivanja nastanka požara i daljih radnji iz njihovih

nadležnosti.

Sa ishodom postupanja javnost će biti blagovremeno obaviještena.

U pitanju je jahta biznismena B. M., prenose Vijesti.