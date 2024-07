ŠABANOV ČUVENI HIT ODBIO OVAJ POZNATI PJEVAČ! Evo kako je legendarnog pjevača prevario na početku karijere

Šaban Šaulić tokom svoje višedecenijske karijere snimio je nebrojano hitova koje je ili sam napisao ili su kompozitori i tekstopisci ciljano radili za njega, međutim, pjesma "Žal" je završila kod njega jer ju je odbio Saša Matić.

Izvor: DRAGANA UDOVIČIĆ, DAMIR DERVIŠAGIĆ

„Meni je nuđena pjesma „Žal“ koju je snimio Šaban. Bio sam negdje na putu. Preko telefona su mi je odsvirali, a sjećam se da je domet bio užasan. Jedan dio sam čuo, drugi baš i ne najjasnije. Otprilike sam ukapirao pjesmu. Rekao sam im da kad budem bio u Beogradu da ću doći do studija da je preslušam. Međutim, u međuvremenu odem za Ameriku,i kompozitor mi javlja da je Šabanu dao pjesmu. On je moj veliki prijatelj tako da mi je bilo draže da je Šaban otpjeva više nego ja“, ispričao je Saša u emisiji "dIvan show", koju uređuje i vodi Ivan Gajić subotom na Kurir televiziji. Popularni pjevač se prisjeti i svojih početaka, u kojima je takođe Šaban bio uključen kao velika podrška.

"Nisam htio da snimim pjesmu „Maskara“ za prvi album. Nešto mi se tu tekst nije svidjelo. Pošto je Marina Tucaković pisala tekst, ona mi je u svom fazonu objašnjavala, kaže: „Pa, šta fali. Rasplakala se, pa joj se razmazama šminka.“ I ja pristanem. Odem kod Saleta Popovića i tipovao sam na pjesme „Prokleta je violina“ ili „Hoću da ostarim sa tobom“. On presluša album i kaže da ćemo na reklamu stavimo „Maskaru“ jer će to da razvali. Ja se mislim, jedva uspio Marinu da ubijedim da ta pjesma ne bude noseća, kad ono i Saša Popović nju izdvojio. Nije prošlo mjesec dana od izlaska albuma, i zove me moj prijatelj Šaban Šaulić. Kaže, slušao album, dobre pjesme, ali da mu se „Maskara“ najviše dopada. I desi se moj prvi veliki koncert, na njemu u publici moj dragi Šaban. Sjutradan me zove i kaže: "Jao što si me zeznuo sinoć. Došao ja na koncert, a puši mi se. Ne mogu tamo da zapalim a čekam onu moju „Maskaru“. Čekam pjesme i nikako da dođe ona. Ja izađem na petoj pjesmi da povučem dva dima. Taman povuko prvi, a ono unura „Maskara“. Ja trk nazad.“